16-22 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan Büyük Premium İndirimleri'nde göze çarpan birçok fırsat ürünü bulunuyor. Her kategoriden bazı ürünleri sizler için seçtik. Gelin bu indirimli ürünlere birlikte bakalım.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik
Elektronik kategorisinde bilgisayardan televizyonlara klimadan telefona kadar birçok indirimde ürün var. İhtiyacın olabilecek tüm elektronik ürünler indirimde.
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünlerin tamamına burdan ulaşabilirsiniz.
Sizin için seçtiğimiz bazı ürünler;
- Apple Watch Seri 9: Premium'a özel taksit seçenekleriyle satışta.
- Casper Excalibur G870.1265-DVA0X-B Taşınabilir Bilgisayar: %3 indirimi ile 29.999 TL fiyata satılıyor.
- Sony Playstation 5 Slim Digital Edition: İndirimli fiyatı 19.854 TL.
- Philips MG3720 Erkek Bakım Seti: Sepete eklediğinizde %10 indirim fırsatı kazanabilirsiniz.
- Grundig 55 GHU 7000 B 55" 4K Ultra HD Smart LED TV: Sepete indirim fırsatı ile 15.479 TL.
Ev&Yaşam
Günlük kullanımda evinizdeki hayatınızı kolaylaştıracak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak birbirinden farklı ürünler yer alıyor.
Ev&Yaşam gategorisinde yer alan ürünlerin hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sizin için seçtiğimiz bazı ürünler;
- Schafer Tastemake Döküm Ocak Üstü Tost Izgara Makinesi: Sepette %30 indirim fırsatı ile satın alabilirsiniz.
- Xprime Titan Kumaş Oyuncu Koltuğu: %18 indirime ek sepette %15 indirimi kazanacağınız bu ürün 5.099 TL fiyatla satılıyor.
- English Home Olive Twig Krep Çift Kişilik Nevresim Takımı: %32 indirim fırsatı ile 1.299 TL'ye satın alabilirsiniz..
- Pratico 3 Adet Gri Derin Kapaklı Oyuncak Sepeti: Sepette 368 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.
Moda&Kozmetik
Makyaj malzemelerinden eşofmanlara kadar tarzınızı belirleyeceğiniz tüm ürünler bu kategoride indirimli fiyatlarıyla.
Moda&Kozmetik kategorisindeki tüm indirimli ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Sizin için seçtiğimiz bazı markalar;
- Pierre Cardin ürünlerinde sepette %50 ve %60 indirim fırsatı
- Nivea marka ürünlerde 500 TL üzeri alışverişlerde %20 indirim
- Ray-Ban,Prada ve Miu Miu ürünlerinde 200 TL üzerine sepette %40 indirim
- Skechers ürünlerinde %25'e varan indirimler
- Axe&Rexona&Dove ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatı
Market
Markete gittiğinizde aldığınız her şeyi indirimli fiyatıyla bu kategori altında bulabilirsiniz. Kağıt havludan pile kadar birçok farklı ürün indirimli fiyatıyla.
Market kategorisine ait tüm indirimli ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sizin için seçtiğimiz bazı ürünler;
- Gillette ve Old Spice ürünlerinde %35 indirim
- Oral-B marka ürünlerde %30 indirim fırsatı
- Duracell markalı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar
- Head Shoulders&Pantene&Herbal Essence %30'a varan indirimler
Anne&Bebek
Bebek kıyafeti, oyuncak hatta okul ihtiyaçlarına kadar birçok ürünün yer aldığı bu kategoride birbirinden farklı indirim fırsatları yer alıyor.
Anne Bebek kategorisindeki tüm indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Sizin için seçtiğimiz bazı ürünler;
- Okul ve beslenme çantalarında sepette net %15 indirim
- Seçili Iva Natura markalı ürünlerde sepette net % 50 indirim
- Contigo markalı ürünlerde sepette net %25 indirim
Oto&Yapı Market
Evinizdeki eşyaları tamir edebileceğiniz ürünlerin yanında kullanıdığınız araçlar için aksesurlarında bulunduğu bu kategoride bir çok ürün yer alıyor.
Oto&Yapı Market kategorisindeki tüm indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Sizin için seçtiğimiz bazı ürünler;
- Einhell markalı ürünlerde %15'e varan indirim fırsatı
- Oto aydınlatma ürünlerinde sepette %10 indirim
- Bosch ve Dremel markalı ürünlerde %15'e varan indirimler
- Stanley Çift Akülü Kömürsüz Darbeli Matkap: İndirim kapsamında 5.568 TL fiyatla satılıyor.
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