Küçük ev aletleri arasında en sık kullanılanlar mikrodalgalar. Mikrodalgaların birçok özelliği onları mutfakta en sevilen yardımcı yapıyor. İşinize yarayacak mikrodalga fırınları listeledik.

Mikrodalga fırınlar özellikle yemek ısıtırken çok işe yarıyor. Mikrodalga fırın almak mantıklı mı sorusunu soran tüketiciler için yemek ısıtırken en güvenli ve pratik yöntemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Mikrodalga fırın alacaklar en iyi mikrodalga markalarını soruyor. Sizin için beğenilen mikrodalga fırınları derledik.

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Kolay temizlenen Grundig GMF2235AFS Airfryer Mikrodalga Fırın

Mutfakta özellikle yemek ısıtırken çok işinize yarayacak Grundig mikrodalganın aynı zamanda buz çözme fonksiyonu var. 1450 Watt gücüyle oldukça yeterli.

27 litre hacme sahip.

Izgara fonksiyonu var.

1000 Watt ızgara gücü.

Buz çözme, buhar ve sıcak hava fonksiyonu bulunuyor.

Cihazın boyutları 49.5x 29x 42.4 cm.

Zaman ayarı olan mikrodalga için tıklayabilirsiniz.

Mutfakta işleri kolaylaştıran Altus ALMD 20 Mikrodalga

700 Watt gücü olan mikrodalga fırının hacmi ise 20 litre. Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak mikrodalga fırının buz çözme özelliği de var.

5 güç kademesi var.

Döner tablası bulunuyor.

30 dakika zamanlama süresi var.

İç aydınlatması da var.

Makinenin boyutları 32.5x45.2x26.2 cm.

Mekanik şekilde kontrol edilebilen mikrodalgaya ulaşmak için tıklayın.

Kokudan arındırma özelliği var: Samsung MS23K3555ES/ND Solo Mikrodalga

Üçlü pişirme teknolojisine sahip Samsung mikrodalga fırının antibakteriyel seramik yüzeyi var. Pişiren, sıcak tutan ve buz çözen özellikleriyle mutfakta çok işe yarıyor. Yiyeceği ve boyutunu seçtikten sonra en doğru pişirmeyi o sizin yerinize ayarlıyor.

23 litre kapasitesi var.

Sağlıklı pişirme fonksiyonu ve cam pişirme kabı ile yiyeceklerinizi hızlıca hazırlayabiliyorsunuz.

Sıcak tutma fonksiyonu yiyeceklerinizi ideal sıcaklıkta bekletiyor.

ECO modunu kullanarak güç tüketimini azaltabilir, elektrikten tasarruf edebilirsiniz.

Temizlenmesi kolay mikrodalga için tıklayabilirsiniz.

Aynalı tasarıma sahip Samsung Ge83X/And Solo Mikrodalga

Mutfakta işe yarayan mikrodalga fırının tasarımı çok şık. Tuş fonksiyon baskılı dokunmatik ekranı ile kullanması oldukça kolay.

23 litre hacmi var.

1200 Watt güç.

Üçlü dağıtım sistemi sayesinde yiyecekleriniz en doğru şekilde ısınıyor.

Kolayca temizlenen seramik iç yüzeye sahip.

Mikrodalga fırının boyutları 48.9x27.5x35.4 cm.

Eco moduyla enerji tasarrufu sağlayabileceğiniz mikrodalga için tıklayın.

Dijital olarak kontrol edilebilen Luxell HMM-05 Mikrodalga Fırın

Otomatik pişirme menüleri sayesinde işinizi kolaylaştıran Luxell mikrodalga fırının pişirme zamanlaycısı var. Mutfak zamanlayıcısı da olan mikrodalga fırın, mutfakta işler kolaylaşıyor.

700 Watt güç.

20 litre kapasitesi var.

Buz çözme özelliği de var. Ağırlığa göre buz çözebiliyor.

Çocuk kilidi sayesinde oldukça güvenli.

Express pişirme özelliği bulunuyor.

Kulplu kapağı ile açıp kapatması kolay mikrodalga fırın için tıklayın.

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