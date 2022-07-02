Hepsiburada’nın pek çok avantaj sunan ‘Premium’ abonelik hizmeti kullanıma sunuldu. Bu hizmetin size neler sunduğunu ve nasıl abone olabileceğinizi anlattık.

Ülkemizin en büyük e-ticaret platformlarından olan Hepsiburada, geçtiğimiz hafta ‘Hepsiburada Premium’ isimli yeni abonelik sistemini duyurmuştu. Aylık 10 TL’ye pek çok avantaj sunan sistem, özellikle Amazon Prime’a benzerliği nedeniyle bazı kullanıcıların eleştirisine maruz kalmıştı.

Ancak Hepsiburada, bugün sessiz sedasız bir şekilde yeni Premium abonelik hizmetini kullanıma sundu. Bazı kullanıcılar mobil uygulamadan bildirim aldıklarını belirtseler de pek çok kullanıcının abonelik hizmetinden haberi bile olmadı.

Peki Hepsiburada Premium bizlere neler vadediyor?

Hepsiburada’nın Premium hizmeti için açtığı siteye baktığımızda aylık 9.90 TL’ye kullanıcıların pek çok avantajla karşılaştığını söyleyebiliriz. Bu avantajlar ise;

Herhangi bir alışveriş sınırı olmadan ücretsiz kargo

Alışveriş tutarının %3’ü kadar HepsiPapel kazanımı

Ücretsiz BluTV aboneliği (Normalde aylık 22,90 TL)

Ücretsiz mobilya montajı

Öncelikli çağrı merkezi

Ücretsiz kapıda iade

Randevulu teslimattan ücretsiz faydalanma

Lastik kapımda servisinden ücretsiz faydalanma

%50 indirimli Fixpack paketleri (Yakında)

Hepsiburada Premium’a nasıl abone olunur?

Bilgisayardan abone olmak için

Hepsiburada’nın internet sitesine girdiğinizde sol üstte bulunan Hepsiburada logosunun altındaki ‘Premium’u keşfet’ yazısına tıklayın. Açılan sayfada ‘Premium’a geç’ butonuna tıklayın. Eğer giriş yapmadıysanız bu adımda giriş yapmanız gerekli. Kart bilgilerinizi girerek üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

Mobil uygulama üzerinden abone olmak için;