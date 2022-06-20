E-ticaret devi Hepsiburada, listelediği yeni bir ürünle gündeme geldi. Platformun ayda 10 TL'ye Premium üyelik hizmeti sunacağı ortaya çıktı. Hepsiburada Premium ile kullanıcılara sunulacak avantajlar da belli oldu.

Geçtiğimiz yıldan dünyanın en büyük teknoloji borsasında listelenen Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada, bugün kullanıcılarına sunacağı yeni hizmetiyle gündeme geldi. Alışveriş Forumu’nda ortaya çıkan yeni ekran görüntülerine göre e-ticaret devi, kullanıcılarına ücretli ‘Premium’ üyelik hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Forumda paylaşılan detaylara ve ekran görüntülerine göre Hepsiburada’nın ücretli Premium hizmeti, kullanıcılarına bazı önemli avantajlar tanıyacak. Hepsiburada Premium’u satın alan kullanıcılar, aşağıda belirtilen avantajlara sahip olacaklar:

Hepsiburada Premium üyelik alanlara sunulacak avantajlar:

Herhangi bir alışveriş sınırı olmadan ücretsiz kargo

Alışveriş tutarının %3’ü kadar HepsiPapel kazanımı

Ücretsiz BluTV aboneliği (Normalde aylık 22,90 TL)

Ücretsiz mobilya montajı

Öncelikli çağrı merkezi

Ücretsiz kapıda iade

Hepsiburada Premium üyelik ücreti ne kadar olacak?

Hepsiburada Premium, internet sitesinden alınan ekran görüntülerine göre aylık yalnızca 9,90 TL’lik fiyat etiketine sahip olacak. Hepsiburada’nın yeni hizmetinin bu fiyat etiketi dikkate alındığında yüksek taleple karşılaşması muhtemel.

Öte yandan Hepsiburada Premium’un satıldığı sayfaya ulaştığımızda şu anda bu hizmetin satın alınamadığını görüyoruz ve karşımıza ‘Bu ürün şu an satılmamaktadır.’ ifadesi yer almakta. Hizmetin ne zaman satışa çıkacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.