Bitcoin'in arzını sınırlı tutarak enflasyonu kontrol altında tutmayı amaçlayan halving (yarılanma), Bitcoin madencilerinin her bir blok için aldığı ödül miktarının yarıya indirilmesi anlamına geliyor.
Bu doğrultuda, ilk Bitcoin halving'i 2012'de, ikincisi 2016'da, üçüncüsü 2020'de, dördüncüsü ise 2024 yılında gerçekleşti.
Peki her halving’den önce 10.000 liralık Bitcoin alsak bugün ne kadarımız olurdu?
2012 yılında gerçekleşen ilk halving öncesinde, Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 12 dolar civarındaydı.
O dönemde dolar kurunun yaklaşık 1.75 olduğunu göz önünde bulundurunca 10.000 TL (5714 dolar) ile 476,16 Bitcoin alınabiliyordu.
2016 yılındaki halving öncesinde, Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 650 dolardı.
O dönemki dolar kurunun yaklaşık 3,02 olduğunu düşünürsek 10.000 TL (3311 dolar) ile yaklaşık 5,09 Bitcoin alınabiliyordu.
2020 yılındaki halving öncesinde, Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 8.800 dolar seviyesindeydi.
10.000 TL (1426 dolar) ile yaklaşık 0,16 Bitcoin alınabiliyordu.
2024 yılında gerçekleşen halving öncesinde, Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 63.501 dolardı.
Eğer 10.000 TL (307 dolar) ile Bitcoin satın alacak olursak, yaklaşık 0,0048 Bitcoin alabiliyorduk.
Peki toplamda ne kadarımız oldu? Hemen hesaplayalım.
- 2012 Halving Öncesi: 10.000 TL ile 476,16 BTC
- 2016 Halving Öncesi: 10.000 TL ile 5,09 BTC
- 2020 Halving Öncesi: 10.000 TL ile 0,16 BTC
- 2024 Halving Öncesi: 10.000 TL ile 0,0048 BTC
Yani toplamda tamı tamına 481,41 Bitcoin’e sahip olabilirdik.
Bu da şu anki kur (65.950 dolar) göz önünde bulundurulduğunda toplam 31.749.308 dolar yapıyor.
Türk lirası cinsindense tam 1.049.949.640 lira!
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