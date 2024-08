Kripto para dünyası, yatırımcılara fırsatlar ve risklerin bir arada bulunduğu bir dünya sunuyor. Özellikle her dört yılda bir gerçekleşen "halving" (yarılanma) olayı, kripto para dünyasında büyük bir merak ve beklenti yaratıyor. Peki, eğer her halving öncesinde 10.000 TL'lik Bitcoin alsaydık, şu an ne kadarımız olurdu dersiniz?

3 0 0 0 0