Bitcoin yatırımcılarını önemli bir gelişme bekliyor. Bu içerikte kripto para dünyasında birçok kişinin merakla beklediği, hatta belki de çevrenizdeki kripto para yatırımcılarının sürekli konuştuğu bir konuya değineceğiz: Bitcoin yarılanması (halving)!

Kripto para dünyası dört yılda bir nefesleri tutarak gelecek Bitcoin yarılanmasını bekliyor. Piyasalarda büyük etkiler yaratan bu olay genellikle fiyatların artmasıyla sonuçlandığından piyasalarda olumlu rüzgârlar esiyor.

Eğer halving (yarılanma) terimini daha önce duymuş ama tam olarak ne anlama geldiğini veya neden bu kadar önemli olduğunu çözememişseniz, endişelenmeyin. Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen yarılanma hakkındaki tüm detaylara bu içerikte değineceğiz.

Basitçe açıklayalım. Bitcoin yarılanması (halving) nedir?

Yarılanma, Bitcoin ağında bir nevi bir dönüm noktası diyebiliriz.

Bu olay, Bitcoin ağındaki işlemleri doğrulayan ve bu işlemleri güvence altına alarak ağı çalışır durumda tutan madencilere verilen ödülün (yani madencinin ortaya çıkardığı Bitcoin miktarının) %50 düşürülmesi anlamına geliyor.

Aslında yarılanma, Bitcoin'in 21 milyon olarak belirlenen toplam arzını kontrol altında tutmak ve sınırlandırmak için yapılıyor.

Geçmiş yarılanmalara bir bakalım.

2020 yılındaki yarılanma öncesinde, her 10 dakikada bir ağa eklenen yeni Bitcoin miktarı 12,5'ti. Ancak 2020’nin mayıs ayında gerçekleşen yarılanma itibariyle bu miktar 6,25'e indi.

Gelecek yarılanma, 19 Nisan 2024'te gerçekleşecek ve bu oranın yarıya düşerek yaklaşık 3,125'e düşmesi bekleniyor. Bu süreç, Bitcoin'in toplam miktarı olan 21 milyonun tamamı çıkarılana kadar devam edecek; bu da yaklaşık olarak 2140 yılında olacak olarak öngörülüyor.

Peki, bu yarılanmanın ne zaman olacağı tam olarak nasıl hesaplanıyor?

Yarılanma dediğimiz bu süreç, her 210.000 blokta bir meydana geliyor. Her bloğun yaklaşık 10 dakikada doğrulandığını varsayarsak bu da yaklaşık dört yıla tekabül ediyor.

Maksimum 21 milyon arza sahip olan Bitcoin'in toplam 19 milyon 684 bin adedi çıkartıldı. Bu hesaba göre, kalan Bitcoin miktarıysa, 1.316.000.000.

Dolaysıyla son yarılanmanın 2140 yılında gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Önümüzdeki yarılanmanın fiyatlara etkisi ne olacak?

Yarılanma gerçekleştiğinde madencilere verilen ödül yeni Bitcoin’lerin piyasaya girme hızını yavaşlatır.

Dolayısıyla hem miktarının sınırlı olması hem de var olan miktarın piyasaya girme hızının düşmesi Bitcoin arzını daha da kıt hale getirir.

Geçmiş yarılanmalara baktığımızda, fiyatların yükseldiği görülüyor. Fakat yarılanma yarattığı kıtlık ve nadirlik sebebiyle genellikle fiyatların yükselmesiyle ilişkilendirilse de bahsedilen yükselişin mevcut piyasanı koşullarına göre şekilleneceğini de hesaba katmak gerek tabii.

Örneğin, Investing’in haberine göre JP Morgan analistleri, Bitcoin’deki fiyat yükselişinin yarılanmadan önce başlamasının önceki yarılanma dönemlerine göre oldukça farklı bir durum olduğunu belirtiyorlar. Bu duruma karamsar yaklaşan analistler fiyatların yarılanma sonrası normalden farklı bir yöne gidebileceğini belirtiyor.

İçeriğimizdeki hiçbir unsurun yatırım tavsiyesi olmadığını ve her zaman kendi araştırmanızı kendinizin yapması gerektiğini hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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