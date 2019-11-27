Ülkemizde de dünya üzerinde olduğu gibi birçok farklı televizyon üreticisi bulunuyor. Bu üreticilerden kimisi pahalı kimisi ise ucuz ürünler satıyor. Hi Level, Axen ve Nexon gibi firmalar ise daha çok ucuz tv satıcıları tarafında karşımıza çıkıyor. Peki ama bu markaların Samsung ve LG gibi teknoloji devlerinden ne gibi farklılıkları var.

Televizyonlar zamanla evlerimizin vazgeçilmezi hâline gelmiş, artık yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş cihazlar. Hatta unutulmaları nedeniyle artık akıllı telefonlar gibi bilgisayarlaşma yolunda önemli gelişmeler aldılar. Bunun üstüne bir de kullanım alanları son yıllarda iyiden iyiye değişti ve gelişti. Örneğin eskiden sadece frekanslar üzerinden yayınlar izlenebiliyor, VCD ya da DVD eklenebiliyordu. Geldiğimiz son nokta ise akıllı televizyonlar üzerinden Netflix gibi platformlara bağlanarak dizi izleyebiliyoruz.

Hi Level, Axen, Nexon gibi markalar da neredeyse her evde bulunan televizyonları, Samsung ve LG gibi markalara oranla daha düşük fiyatlarla satarak ciddi bir kitleye ulaşıyorlar. Bu tarz televizyonlar çoğunlukla A101 ve BİM gibi marketlerin özel kampanyalarında kendilerine yer buluyor, internet üzerinden de satın alınabiliyorlar.

Peki bahsettiğimiz markaların piyasadaki en ucuz TV'leri satabilmesi nasıl mümkün olabiliyor? İşte yazımızda tam olarak bu sorunun cevaplarını aktaracağız. Eğer varsa, önyargılarınızı en azından şimdilik kenarı bırakma vakti. Çünkü bir televizyonun ucuz olmasının ardında yatan sebep her zaman “dandik” olduğu anlamını doğurmuyor. Akıllı telefon sektöründeki bazı kavramlar TV sektörü için de geçerli.

Hi Level, Axen, Nexon, Awox ve SEG markalı ucuz TV’ler ile Samsung, LG markalı pahalı TV’ler arasındaki farklar:

Zamanla her teknoloji ucuzlar:

Her teknoloji ilk çıktığı günden sonra devamlı olarak ucuzlamaya başlar. Çünkü teknoloji özellikle iletişim çağında daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ilerliyor. Örneğin 2015 yılında çıkan iyi bir telefonun 2019 yılında yavaşlaması, o telefonun 2015 yılında iyi bir telefon olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Planlı yavaşlatma dışında, eskiyen teknolojiler, daha alt kademedeki firmalar tarafından kullanılıyor.

Günümüzde diğerlerine göre ucuz olan televizyonlarda da benzer bir sistem mevcut. 5 yıl önce çıkan bir televizyon, bugünün televizyonlarına kıyasla daha eskimiş teknolojiler kullandığı için fiyatları da ucuz oluyor. Yani sonuç olarak, günümüzde 5 yıl öncesinin teknolojisini kullanarak üretilmiş bir televizyon doğal olarak son model televizyonlardan daha hesaplı oluyor.

Çözünürlük farkları:

Bir teknoloji mağazasına gittiğinizi düşünün. Televizyon bölümüne gidiyorsunuz, karşınıza iki tane 43 ekran televizyon çıkıyor. Baktığınız zaman ikiside birbirine çok benziyor ancak birisi 2.000 TL, değeri 4.500 TL. Birbirlerine çok benzeyen bu iki televizyonun aralarındaki farkın yarı yarıya olmasının sebebi, cihazların sahip oldukları teknik özellikler.

Bir televizyonun ekran boyutundan belki de daha önemli olan bir özelliği desteklediği çözünürlüktür. Her ne kadar 4K televizyonlar yavaş yavaş ülkemizde de standart hâline geliyor olsa da 1080p ve 720p destekleyen LCD TV'ler de büyük ölçüde satılmaya devam ediyor.

Eğer 1080p destekleyen LED TV'ler ilk çıktıkları zamanlardaki fiyatlarına bakacak olursanız, eskiyen bir teknolojinin ne kadar ucuzlayabileceğinin en çarpıcı örneklerinden birini göreceksiniz. Bugünlerde ateş pahasına satılan bazı 4K televizyonların yerinde o zamanlar, 1080p destekleyen Full HD televizyonlar bulunuyordu.

Televizyonların yenileme hızı farkları:

Televizyon modelleri arasındaki fiyat farklarının oluşmasında en büyük rolü oynayan özelliklerden bir tanesi yenileme hızı (Hz). Yenileme hızının ne olduğunu kısaca açıklamak gerekirse, televizyonun ekranının bir saniyede en çok kaç kere yinelenebileceğini gösteren bir değer.

Yenileme hızı terimi yalnızca televizyonlarda değil, akıllı telefonlar ve monitörlerde de karşımıza çıkıyor. Mesela oyun oynayan insanların yüksek FPS değerlerini verimli bir şekilde alabilmesi için, alacağı FPS miktarıyla orantılı yenileme hızına sahip bir monitör alması gerekiyor. Aksi takdirde görüntüde yırtılmalar ve kırılmalar meydana geliyor.

Yüksek yenileme hızının en büyük artısı ekranda gösterilen görüntünün düşük yenileme hızlı bir ekrana göre çok daha akıcı görünüyor olması.

Aradaki farkın ne kadar büyük bir etkisi olduğunu görmek için aşağıdaki yenileme hızı karşılaştırması videosuna göz atabilirsiniz:

Videoda gösterilen örneğin bir oyun üzerinden anlatılmasına aldanmayın. Aynı fark bir video ya da bir film izlerken de ortaya çıkıyor. İsterseniz düşük yenileme hızına sahip ekranlarda görüntünün bu şekilde ortaya çıkmasına da bir açıklık getirelim.

Örneğimize başlamadan önce 6 tane film karesi olduğunu hayal edin. 6 adet karenin 3 saniye içerisinde seyirciye gösterilmesi lazım. Saniyede 1 Hz yenileme hızına sahip olan bir televizyon 6 karenin yalnızca 3 tanesini randımanlı olarak gösterebilecek. Ancak 2 Hz yenileme hızına sahip bir televizyon saniyede 2 kareden, 3 saniyede 6 kareyi de randımanlı bir şekilde gösterebilecek.

Tabii bu noktada şunu da belirtmiş olalım, hiçbir televizyon saniyede 1 veya 2 Hz kadar yenileme hızına sahip olmaz. Ancak biz örneği daha anlaşılabilir kılmak için küçük sayılar üzerinden anlatmayı tercih ettik. Aynı örneği 30, 60 ve 144 Hz gibi değerler üzerinden düşününce daha akla yatan bir sonuç elde etmek mümkün.

Ses kalitesi farkı:

Eğer evinizde televizyonunuza bağlı bir ses sisteminiz yoksa, bir şey izlerken duyduğunuz sesi televizyondan almanız gerekiyor. Herhangi bir şey izlerken de ses kalitesi seyir keyfi açısından çok önemli bir detay. İşte bu sebeple televizyon hoparlörlerinde de düzenli olarak geliştirmeler yapılır.

Ses yükseldiği zaman cızırdamalar, ses patlamaları gibi sorunlar olmaması için büyük firmalar Dolby ve DTS gibi isim yapmış ses teknolojisi şirketleriyle işbirliği yapar. Televizyonun fiyatını düşük tutmak isteyen televizyon üreticileri de tercihlerini daha az kaliteli ses teknolojilerinden yana kullanabilir.

Hi Level üzerinden bir örnek verelim. Aslen bir Vestel iştirâki olan Hi Level televizyonlarında, Vestel’in son model televizyonlarında kullandığı DTS TruSurround ve DTS HD teknolojileri yer almıyor. Hâliyle fiyat da kullanılan teknoloji daha düşük mâliyetli olduğu için ucuzluyor. Verdiğimiz örnek yer yer Axen TV ve Nexon TV'ler için de geçerli oluyor.

Axen, Hi Level ve Nexon gibi markalardan televizyon alınır mı?

Axen, Hi Level ve Nexon gibi firmaların Samsung ve LG gibi sektörün önde gelen markalarından daha ucuza televizyon satabilmesinin önemli faktörlerinden bahsettik. Bir televizyon alırken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlara da değindik, ancak aklınızda hâlâ bir soru olabilir: “Böyle markalardan televizyon almalı mıyım?”

Öncelikle ne istediğinizin ve neye ihtiyacınız olduğunun doğru bir tespitini yapmalısınız. Eğer aldığınız televizyonla birlikte son teknolojileri en verimli şekilde kullanabilmek istiyorsanız, tercihinizi her alanda olduğu gibi sektörün öncü markalarından yana kullanmanız daha doğru olacaktır.

Eğer çok yeni olmayan ancak hâlâ iş gören teknolojilerin olduğu televizyonları almayı düşünüyorsanız da tercihinizi illa ki de öncü firmalardan yana yapmak zorunda değilsiniz. Yani buradaki seçim ilk önce markadan yana değil, ihtiyaçtan yana olmalı.

Akıllarda oluşan soru işaretlerini gidermek için yazdığımız Hi Level, Axen ve Nexon gibi markalar tarafından yapılan ucuz televizyonların neden ucuz olduğunu açıkladığımız yazımızın sonuna geldik. Dileriz amacımıza ulaşmışızdır. Peki sizin fikriniz ne? Siz sektörün öncü firmalarından farklı tercihler yapıyor musunuz?