Bahar Yarıyılında Hibrit Eğitime Geçen Üniversiteler

Bahar yarıyılı yaklaşırken ülkemizde bazı üniversitelerden yeni yarıyılda eğitimin nasıl devam edeceğine ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Kimi üniversitelerin hibrit eğitime geçtiğini duyurması üzerine, uzun zamandır hibrit ya da yüz yüze eğitime geçilmesini isteyen üniversite öğrencileri, tepkilerini ve taleplerini bir kez daha Twitter'da dile getirdi.

Bildiğiniz üzere pandeminin başlangıcından bu yana ülkemizde eğitim öğretim uzaktan devam ediyor. Hem ilköğretim hem lise hem de üniversite öğrencileri uzaktan eğitime geçiş yaptı. Dönem dönem farklı öğrenci grupları için ilköğretim ve lisede küçük gruplar halinde yüz yüze eğitim uygulansa da üniversiteler için bu türden bir adım şimdi kadar atılmamıştı.

Özellikle 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla hibrit ve yüz yüze eğitim talep eden üniversite öğrencileri, yaşanacak şehirlerarası hareketlilik gibi salgının gidişatını kötü etkileyecek olası durumlar sebebiyle ilk yarıyılda da uzaktan eğitime devam ettiler.

YÖK anket başlattı:

Öğrencilerin ve akademisyenlerin uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini tespit etmek ve bu bilgileri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşmak için YÖK bir anket başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü katılımın sonlandığı anketin sonuçları ise henüz paylaşılmadı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bazı üniversitelerden öğrencilerin sorularını yanıtlayan açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalara göre bazı üniversiteler hibrit eğitime geçiş yapma kararı alırken bazıları da yeni yarıyılda da uzaktan eğitime devam etme kararı aldı.

Hibrit eğitime geçtiğini açıklayan üniversiteler:

Bursa Uludağ Üniversitesi: Hibrit Eğitim & Uzaktan Eğitim (Üniversitenin açıklaması için buraya tıklayın.)

Adıyaman Üniversitesi: Hibrit Eğitim & Uzaktan Eğitim (Üniversitenin açıklaması için buraya tıklayın.)

Mardin Artuklu Üniversitesi: Yüz yüze eğitim (Üniversite yüz yüze eğitime başlamak için akademik takvimini erteledi, karar henüz resmi değil; açıklama için buraya tıklayın.)

Konya Selçuk Üniversitesi: Hibrit Eğitim & Uzaktan Eğitim (Üniversitenin açıklaması için buraya tıklayın.)

Düzce Üniversitesi: Hibrit Eğitim (Üniversitenin açıklaması için buraya tıklayın.)

Afyon Kocatepe Üniversitesi: Hibrit Eğitim (Üniversitenin açıklaması için buraya tıklayın.)

Munzur Üniversitesi: Hibrit Eğitim (Üniversitenin açıklaması için buraya tıklayın.)

Harran Üniversitesi'nin de hibrit eğitim açıklamaları mevcuttu ancak şu an için sitelerinde bu bilgilere erişim sağlanamıyor. Bilgilere resmi kaynaklar üzerinden erişim sağlandığında listemizi güncelleyeceğiz.

Eğer üniversitenizde hibrit eğitim kararı alındıysa fakat bu listede yer almıyorsa, listemizi güncel tutmamız için yorumlarda bizimle bu bilgiyi paylaşabilirsiniz.

Üniversite öğrencileri YÖK'ten açıklama bekliyor:

Bazı üniversitelerden açıklamalar gelmeye başlasa da konuyla ilgili hala büyük bir belirsizlik var ve üniversite öğrencileri YÖK'ten konuya ilişkin net bir açıklama yapmasını istiyor. Hibrit ve yüz yüze eğitim talep eden öğrenciler, Twitter'da #yökartıksusma etiketiyle tepkilerini dile getiriyor.