İtalyan otomotiv firması Maserati'nin koronavirüs nedeniyle çıkış tarihi ertelenen yeni aracı MC20'nin motor bilgileri ortaya çıktı. Eylül ayında satışa sunulması beklenen MC20, ilk başta Alfa Romeo 4C'yi andırsa da daha farklı bir deneyim sunuyor.

Bu günlerde otomotiv sektörü de dâhil olmak üzere çoğu sektörün gündeminde koronavirüs bulunmasına rağmen Maserati, yeni ortadan motorlu süper otomobilini piyasaya sürme planlarıyla öne çıkıyor. Maserati MC20'nin mayıs ayında çıkışını yapması planlanmıştı ancak koronavirüs nedeniyle çıkış tarihi eylüle ertelenmişti.

İtalyan otomobil üreticisi detayları açığa çıkarmasa da aracın ortadan motorlu olduğunu ve genel hatlarının nasıl olacağını gösteren fotoğraflar yayınladı. Araç, görünürde Alfa Romeo 4C'ye benzese de Maserati'nin hangi tip motor kullandığı merak konusu. Car and Driver'a göre MC20, 600 beygir gücünün üstünde güç oluşturacak çift turbo V6 motorla piyasaya sürülecek.

İlk çıkacak olan MC20'lerin hibrit olması bekleniyor:

Söylentilere göre ilk MC20'ler hibrit olacak ve motorun yeri bu araçlarda değişmeyecek. Bu özellikler, daha sonra çıkacak olan yüksek performanslı Trofeo modellerinde aynı şekilde kalabilir. Maserati, aracın bir de elektrikli versiyonunu sunsa da bunun birkaç yıl alabileceği düşünülüyor. Bu iki alternatif güç aktarım mekanizmasının kullandığı çeşitli modellerden önce MC20 Cabrio 2021'de karşımıza çıkacak.

Fiyat konusunda bir tahmin sunmak zor ancak aracın 150 ila 160 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi MC20 prototip fotoğrafları aklınıza Alfa Romeo 4C'yi getirebilir. Söylentilere göre araçta kokpit Alfa Romeo 4C'dekinden daha uzun ve geniş. Bu, sadece MC20'yi Alfa Romeo 4C'den daha büyük yapmakla kalmıyor ve MC20'ye hibrit kurulum ve bataryalar için yer sağlamış oluyor.