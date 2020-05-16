Maserati'nin Süper Arabası MC20'nin Prototipi Paylaşıldı

İtalyan devi Maserati'nin yakın zamanda çıkaracağı yeni spor arabası MC20'nin yeni prototipinin görüntüsü paylaşıldı. Uzun süre aradan sonra ortadan motoru kullanmayı tercih eden şirketin yeni süper arabası büyük ilgi görüyor.

Bilindiği üzere tüm dünyayla birlikte birçok köklü şirketi de etkisi altına alan koronavirüs yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Durum bu şekilde olunca da şirketler yeniden aktif faaliyete dönmeye başlıyor. Çalışmalarına devam etmeye başlayan şirketlerden biri de Maserati. İtalyan devi, yeni ortadan motorlu spor arabası MC20 hakkında ilgi çekici yeni bilgileri ortaya çıkartmaya devam ediyor.

Maserati'den bu yeni spor araba hakkında ilginç bir hamle de geldi. Araç ile ilgili son çıkan prototipin, Maserati geçmişinde önemli bir yere sahip olan efsanevi araç sürücüsü Stirling Moss'a ithaf edildiği öğrenildi. Otomobil devinden böyle şık bir hamle gelmesi ise yarış sporlarını takip eden otomobil severleri heyecanlandırdı.

Maserati'nin yeni canavarı MC20'nin, sektördeki güçlü rakiplerinden biri olan Alfa Romeo 4C ile birçok ortak yönü bulunuyor. Her iki aracın da ortadan motorlu olması, araçların paylaştığı özelliklerden sadece biri.

MC20'nin Stirling Moss'a ithaf edilen yeni prototipi:

Bu aracın Maserati açısından ayrı bir önemi de bulunuyor. Şirket, ortadan motor konseptini sınırlı sayıda üretilen MC12'den sonra ilk kez MC20'de tercih ediyor. Otomobil üreticisinin uzun bir aradan sonra ortadan motoru tercih etmesi otomobil tutkunlarının da bir hayli ilgisini çekmeyi başardı.

Maserati, MC20'nin ortaya çıkmasında yavaş bir yol izliyor. Ocak ayında kamuflajlı bir biçimde ortaya çıkan arabanın isminin MC20 olduğu ise şubat ayında öğrenilmişti. Aracın tüm donanımı henüz açıklanmasa da, 600 beygir gücü üreten V6 çift turbo motorun MC20'de yerini alması bekleniyor. Fiyat konusunda da henüz bir açıklama yapılmasa da aracın fiyatının 150 bin dolar bandında olması bekleniyor.