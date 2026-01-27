Titanfall ve Apex Legends'in Eski Geliştiricilerinin Yeni Oyunu Highguard Çıktı: İşte Oyuna Dair Bilmeniz Gereken Her Şey!

Titanfall ve Apex Legends'i geliştiren ekipten ayrılan ve kendi geliştirici stüdyolarını kuran ekibin yeni ve ücretsiz oyunu Highguard'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Titanfall ve Apex Legends gibi efsanelerin arkasındaki eski geliştiricilerin kurduğu Wildlight Entertainment tarafından geliştirilen Highguard, oyun dünyasında "raid shooter" olarak adlandırılan yepyeni bir türün kapılarını aralıyor. Aylardır süren sessizliğin ardından The Game Awards sahnesinde yarattığı büyük gizem, 26 Ocak'taki çıkışıyla nihayet son buldu ve oyuncular bu fantastik evrenin kapılarını aralamaya başladı.

Stratejik üs savunmasını, yüksek tempolu nişancılıkla ve takım oyunuyla harmanlayan bu yapım, 2026'nın ilk büyük rekabetçi oyunu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Biz de Highguard'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Highguard fragmanı

Highguard konusu

Highguard, oyuncuları teknolojinin ve büyünün iç içe geçtiği mistik bir kıtada geçen bir güç mücadelesinin ortasına bırakıyor. Oyuncular, "Warden" (Muhafız) adı verilen, hem ateşli silahları hem de kadim büyüleri kullanabilen yetenekli silahşorları kontrol ediyor.

Bu kıtadaki temel amaç, efsanevi bir gücü ele geçirmek ve rakip grupların bölgelerini fethetmek. Hikâye, azalan bir büyü çağının ardından yeniden uyanan bu güçlerin kontrolü için savaşan hiziplerin çatışmasını temel alıyor. Her Warden'ın bu dünyada kendine has bir geçmişi ve savaşma sebebi bulunuyor.

Highguard nasıl bir oyun?

Highguard, klasik hero shooter mekaniklerini stratejik üs baskını elementleriyle birleştiren, 3'e 3 takımlar halinde oynanan bir "PvP Raid Shooter"dır.

Hazırlık : Maç başında takımınızla birlikte üssünüzü güçlendirir, duvarları ve savunma hatlarını belirlersiniz.

: Maç başında takımınızla birlikte üssünüzü güçlendirir, duvarları ve savunma hatlarını belirlersiniz. Keşif ve Çatışma : Bineklerinize atlayarak açık dünyaya çıkar, kaynak toplar ve rakiplerle yüzleşirsiniz.

: Bineklerinize atlayarak açık dünyaya çıkar, kaynak toplar ve rakiplerle yüzleşirsiniz. Shieldbreaker Mücadelesi : Haritanın ortasında beliren "Shieldbreaker" adlı devasa kılıcı ele geçiren takım, "baskın" fazını başlatma hakkı kazanır.

: Haritanın ortasında beliren "Shieldbreaker" adlı devasa kılıcı ele geçiren takım, "baskın" fazını başlatma hakkı kazanır. Baskın ve Savunma: Shieldbreaker'ı taşıyan takım, rakip üssün kalkanlarını delerek içeri girmeye ve üssün kalbini yok etmeye çalışırken, savunan takım bu kuşatmayı kırmaya çalışır.

Oyun, sadece nişan alma yeteneğini değil, harita kontrolünü, doğru zamanda binek kullanmayı ve takım sinerjisini de ödüllendiren derinlikli bir yapıya sahiptir.

Highguard çıkış tarihi

Highguard, uzun süren bekleyişin ardından 26 Ocak 2026 tarihinde resmî olarak piyasaya sürüldü.

Oyun şu an itibarıyla tam sürüm olarak erişilebilir durumdadır.

Highguard hangi platformlarda var?

Oyun, yeni nesil konsollar ve PC platformu için çıkışını gerçekleştirdi.

PC

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Oyun ayrıca çıkışıyla birlikte cross-play ve cross-progression desteği de sunmakta.

Highguard sistem gereksinimleri