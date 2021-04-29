Pandeminin Hindistan'da Geldiği Noktayı Gösteren Video

Şubat ayında pandemiyi atlatma noktasına gelen Hindistan, bugünlerde ise pandeminin en kötü günlerini yaşıyor. Güney Asya ülkesi son bir haftada her gün 300 binin üzerinde vaka açıkladı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da koronavirüs salgını kontrolden çıkmış durumda. Sadece son 24 saatte 379 bin 257 yeni vaka açıklayan Hindistan'da yine son 24 saatteki koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 3 bin 645 oldu. Hindistan'da salgının başından bu yana açıklanan toplam vaka sayısı 18 milyon 376 bin 524 olurken; COVID-19 kaynaklı vefat sayısı da 204 bin 832'i buldu.

Hindistan, salgını kontrol altında tutma konusunda öylesine zor durumdaki ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile en yüksek seviye olan 4. Düzey Seyahat Tavsiyesi ile salgın nedeniyle vatandaşlarına Hindistan'dan bir an önce ayrılmaları ve bu ülkeyi ziyaret etmemeleri çağrısı yaptı. ABD'ye göre Hindistan'daki koronavirüs hastalarının ilaca erişiminin ciddi şekilde kısıtlı.

Şubat ayında vaka sayısını 8 bin seviyelerine kadar düşüren Hindistan, son bir haftadır günlük 300 binden fazla vaka açıklıyor

16 Eylül 2020 tarihinde günlük 97 bin 859 vaka açıklayan ve salgında kendi zirvesini yaşayan Hindistan, bu tarihten sonra ise salgını kontrol altına almış ve 1 Şubat tarihinde günlük vaka sayısını 8 bin 587 seviyesine düşürerek her şeyin kontrol altında olduğu izlenimi uyandırmıştı. Ancak bu tarihten sonra Hindistan'daki günlük vaka sayısı inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi ve geride bıraktığımız son bir haftada ise düzenli olarak 300 binin üzerinde günlük vaka sayısı açıklandı.

Hindistan'daki COVID-19 vaka sayılarının bu denli inanılmaz seviyelerde artmasının en önemli nedeni olarak SARS-COV-2'nin daha yüksek bulaşıcılığa sahip mutasyonları gösteriliyor. Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan üç SARS-COV-2 mutantı, 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edildi.

Salgının Hindistan'da gelmiş olduğu noktayı gösteren görüntüler