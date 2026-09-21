Hisense, Seçili TV Modellerini Alanlara 12 Ay TOD Hediye Ediyor!

Hisense, belirli TV modellerini satın alan kullanıcılara 12 aylık TOD Süper Dolu Paketi hediyesi sunan yeni kampanyasını duyurdu.

Teknoloji devi Hisense, yeni televizyon satın almayı planlayan kullanıcılar için içerik odaklı bir kampanya başlattı. 18 Eylül 2026 tarihinde başlayan ve 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında markanın belirlenen TV modellerinden birini tercih eden izleyicilere 12 aylık TOD Süper Dolu Paketi hediye ediliyor.

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Kampanya stoklarla sınırlı tutulurken, spor karşılaşmalarından popüler dizi ve filmlere kadar geniş bir yayın listesi kullanıcılara sunuluyor.

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Hangi modeller kampanyaya dahil?

Sunulan TOD Süper Dolu Paketi içerisinde sporseverleri yakından ilgilendiren Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Ligue 1 ve Liga Portugal maçları yer alıyor. Ayrıca Formula 1 yarışları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve WTA tenis turnuvaları da bu paket kapsamında izlenebiliyor. Spor içeriklerinin yanı sıra TOD Studios, Paramount ve dünyaca ünlü stüdyolara ait film, dizi ve canlı TV kanalları da kullanıcılara açılıyor.

Fırsatın geçerli olduğu televizyonlar Hisense'in Hi-QLED ve ULED MiniLED serilerinden oluşuyor. Kampanya dâhilinde yer alan modeller; Hisense E7S, E7S Pro, E8S, U7SE ve U7S Pro serilerinin 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekran boyutlarına sahip varyantları olarak açıklandı.

Hediye abonelikten yararlanmak isteyen tüketicilerin dikkat etmesi gereken belirli katılım adımları bulunuyor. Tüketicilerin ilk olarak 18 Eylül – 31 Ekim 2026 tarihleri arasında Hisense DTM tarafından garanti hizmeti verilen kampanya kapsamındaki modellerden birini satın alması gerek. Ürün kurulumunun Hisense Yetkili Servisi aracılığıyla tamamlanmasının ardından, tüketicilerin 30 Kasım 2026 tarihine kadar Hisense web sitesindeki kampanya katılım formunu doldurması şart koşuluyor. Başvurusu onaylanan kullanıcılara 12 aylık TOD aktivasyon kodu e-posta yoluyla iletiliyor.

Kampanya kapsamındaki modeller farklı kullanım ihtiyaçlarına odaklanan ekran teknolojileri içeriyor. Hi-QLED serisinde yer alan E7S ve E7S Pro modelleri, canlı renk performansı sunarken VIDAA akıllı TV platformu üzerinden hızlı arayüz erişimi sağlıyor. E7S modeli günlük kullanım ve temel eğlence ihtiyaçlarına hitap ederken, E7S Pro ise gelişmiş hareket performansı ve oyun özellikleriyle akıcı görüntü deneyimini öne çıkarıyor.

ULED MiniLED segmentindeki U7SE modeli yüksek parlaklık, yapay zekâ destekli görüntü teknolojileri, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile öne çıkıyor. Üst segmentte yer alan Hisense E8S Serisi ise ULED MiniLED teknolojisini yapay zekâ destekli Hi-View İşlemcisi ile birleştiriyor. Sahneleri anlık analiz ederek derin siyahlar ve parlak vurgular sunan bu seri, Filmmaker Modu ve Dolby Vision HDR çözümleriyle sinema atmosferini eve taşımayı hedefliyor.