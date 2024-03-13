Hız sabitleyici denilince aklınıza hemen uzun yolculuklar ve konfor gelebilir. Araçlardaki bu teknoloji sayesinde belirlediğiniz hızda sabit bir şekilde gidebilir, gaz pedalına da sürekli basma zahmetinden kurtulursunuz. Peki tam performans almak için hız sabitleyici kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Hem daha güvenli hem de daha rahat bir sürüş deneyimi için hız sabitleyici kullanma taktiklerini bilmenizde fayda var. Hız sabitleyici avantajlarını, dezavantajlarını ve dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmeden kullanmamanızı öneririz.

O zaman yollarda istediğiniz hızda giderken güvenliği de elden bırakmamak için hız sabitleyici hakkında tüm bilgileri bir araya getirelim.

Hız sabitleyici kullanmanın avantajları

Hız sabitleyici belirli bir hızda aracınızı ilerlettiği için motorun daha verimli çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini optimize eder. Ayrıca uzun yolculuklarda sürücü yorgunluğunu azaltırken aslında full konsantrasyon sağlamaktan gelen trafik kazalarını da engelleyebilir.

Fiziksel ve zihinsel gerilimi azaltan hız sabitleyici, hıza bağlı kazaları da önler. Tabii ki trafik ve yolun durumuna göre bu başlığın altında aslında etkileyici daha birçok faktör olduğunun da altını çizelim.

Birçok kişinin hız sabitleyici kullandığını düşünürsek, otoyollarda düzgün bir trafik akışı sağlamak da mümkün hâle gelir. Araçlar arasındaki frenleme ve hızlanma sıklığının azalması aslında daha az sıkışıklık demek.

E bir de trafikteki hız limitine göre sabitleyicinizi ayarlarsanız trafik cezalarından da kolayca kaçabilirsiniz. Tüm bu etmenler de “Hız sabitleyici neye yarar?” sorusunun en net cevaplarıdır.

Hız sabitleyici kullanmanın dezavantajları

Bir şeyin avantajı varsa bazen dezavantajının olduğunu da hatırlayalım. Her ne kadar sürücülerin işini kolaylaştırsa da hız sabitleyici zararları da mevcut. Sürücüler, seyir kontrolü yani sabitleyici kullandıklarında dikkatleri azalabilir ve yeterince hızlı tepki veremeyebilir. Reaksiyon süresinin azalması da tehlikeli durumları ortaya çıkarabilir.

Kazaya yol açacak unsurlardan biri de hız sabitleyiciyi trafikte kullanmak. Kısa mesafe ve yoğun trafiklerde dur kalk yapılması, sabitleyiciyi sürekli ayarlamanız ve aslında dikkatinizin de dağılması demek.

Aktif sürüş kabiliyetlerinizi kaybetmemek ve trafikte daha cin olmak için de bu uygulamayı kullanma sıklığınıza, nedeninize ve trafiğin durumuna göre hareket etmeniz gerek.

Hız sabitleyici nasıl çalışır?

Öncelikle hız sabitleyici kullanmak istediğiniz kara yolu ve otoyolun hız sınırını öğrenin.

Aracınızla istediğiniz hıza geldiğinizde direksiyon simidinde veya yakınında bulunan hız sabitleyici düğmesine basın. (Araba modeline göre simgesi farklı olabilir.)

Aracınız sabit bir hıza geçtiğinde ayağınızı gaz pedalından çekebilirsiniz.

Herhangi bir tepkiye karşı frene basmak için hazırlıklı olun.

Hızınızı arttırmak istiyorsanız direksiyon simidi üzerindeki (genelde orada bulunur) “+”, azaltmak istiyorsanız da “-“ butonuna basın.

Devre dışı bırakmak için ise fren veya debriyaj pedalına dokunmanız yeterli.

Hız sabitleyici kullanırken dikkat edilmesi gerekenler: Yapılması ve yapılmaması gereken her şey

Hız limitinizi ayarlayın

Seyahat ettiğiniz yolların veya bölgenin hız limitini yol üzerindeki tabelalardan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Hızınızı bu limitleri geçmeyecek şekilde ayarlamalısınız. Hız limitini aşmamak için ise sabitleyiciyi birkaç km daha altına ayarlamak faydalı olabilir.

Trafik durumuna göre hız ayarlaması yapın.

Sadece otobanda değil normal trafikte de hız sabitleyici kullanacaksanız trafik yoğunluğunu sürekli olarak gözlemleyin. Trafik hafiflerse veya yoğunlaşırsa ayarlarınızı da buna göre güncelleyin. Bu değişikliklere hızlı şekilde uyum sağlamak için ise sabitleyicinizi gerektiğinde kapatın ve kontrolü ele alarak manuel sürüş gerçekleştirin.

Hava ve yol koşullarını dikkate alın.

Yağışlı, karlı veya buzlu yollarda hızınızı daha da düşürmek, güvenliğiniz açısından oldukça önemli. Sisli havalarda ise görüş mesafenizin kısıtlı olduğu düşündüğünüzde hızınızı azaltarak olası tehlikelere karşı reaksiyon sürenizi arttırın.

Acil durumlar için hazırlıklı olun.

Herhangi bir acil durumda hız sabitleyicisinin nasıl hızlı bir şekilde iptal edeceğinizi bildiğinizden emin olun. Genellikle fren veya debriyaj pedalına hafifçe dokunmak veya hız sabitleyici düğmesine basmak yeterlidir ancak bunu denemenizde fayda var. Aksi halde acil bir durumda telaş yapabilirsiniz.

Ayağınızı pedallara yakın tutun.

Özellikle uzun yollarda sağ ayağınızın dinlenmesi için hız sabitleyici kullanıyor olsanız da ayaklarınızı komple pedallardan çekmeyin. Gaz veya fren pedalının yakınına veya üzerine koyacağınız ayağınız ile anında tepki verebilirsiniz.

Öndeki araçla güvenli mesafeyi koruyun.

Bazı hız sabitleyiciler öndeki aracı tespit edemediği için güvenli mesafeyi koruyamaz. Bu yüzden de önünüzdeki araç ile aranızdaki mesafeyi korumak size kalır. Araca ne kadar çok yaklaşırsanız fren mesafenizin de buna göre azalacağını unutmayın ve yeterli miktarda mesafeyi koruyun. Önünüzdeki aracın hız değişimine göre siz de hızınızı arttırabilir veya düşürebilirsiniz.

Direksiyon simidinden elinizi çekmeyin.

Aracınızın şeritte kalma desteği de varsa ve siz, hız sabitleyici de açmışsanız rahat bir yolculuk yapacağınızı düşünebilirsiniz. Ancak bu yapacağınız sadece büyük bir riskten başka bir şey değildir. Hem sizin hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmamak için elinizi ne olursa olsun direksiyondan çekmeyin.

Sol şeritte kalmayın.

Siz ne kadar hızınızı arttırsanız da sabit düzeyde olduğunuzun farkında olun ve sol şeridi kapatmayın. Her ne kadar aynı hızda gitseniz bile sizden daha hızlı bir araç olacağını unutmayın ve hız limitinize uygun şeritte kalın.

Dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durun.

Hız sabitleyici kullansanız bile dikkatinizi yoldan ayırmayın. Çevrenizi sürekli olarak izleyin ve potansiyel tehlikelere karşı uyanık olun. Tabii ki bu esnada telefon kullanımı, yeme içme gibi dikkat dağıtıcı faaliyetlerden de kaçının.

Hız sabitleyiciyle ilgili sıkça sorulan sorular

Hız sabitleyici her hızda kullanılabilir mi?

Çoğu hız sabitleyici, belirli bir minimum hızın üzerinde etkinleştirilebilir. Bu hız genellikle saatte 30-40 kilometre civarındadır.

Hız sabitleyiciyi kullanmak yakıt tasarrufu sağlar mı?

Evet, hız sabitleyici, aracın daha verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayarak yakıt tasarrufuna katkıda bulunur.

Acil bir durumda hız sabitleyici nasıl iptal edilir?

Çoğu araçta; fren veya pedalına basmak, hız sabitleyici düğmesine tekrar basmak/kapama tuşuna basmak, otomatik şanzımanlı araçlarda vitesi N (nötr) konumuna getirmek hız sabitleyiciyi iptal eder.

Özellikle kullananlar hız sabitleyici özelliğin uzun yolculuklarda büyük bir kolaylık getirdiğini bilir. Ancak bu teknolojiyi güvenli ve etkili şekilde aktif hâle getirmek için bahsettiğimiz kurallara uymanız da önemli. Böylelikle doğru bir kullanımda hem güvenliğini arttırmış olursunuz hem de sürüş deneyiminizi iyileştirirsiniz.

Umarız, bu bilgiler yolculuklarınızda size yardımcı olur ve daha keyifli sürüşler sağlar.

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