Elektrikli otomobil kullanıcılarının aklında "Hızlı şarj arabanın bataryasına zarar verir mi?" sorusu sık sık dolaşıyor. Biz de bu sorunun yanıtını detaylar ve yapılan araştırmalar ile veriyoruz.

Elektrikli otomobiller her geçen gün çok daha yaygın hâle geliyor. 10-15 yıl içinde yollardaki neredeyse tüm araçların tamamen elektrikli olmasını bekliyoruz. Tabii ki elektrikli otomobillerin çalışması için şarj olmaları gerekiyor. DC şarj olarak da bilinen hızlı şarj bu yöntemlerden biri. Peki hızlı şarj elektrikli otomobil bataryasına zarar verir mi?

Hızlı şarj teknolojilerinin elektrikli otomobillere zarar verip vermediği kullanıcıların en çok aklına takılan konulardan biri. Biz de bu sorununun yanıtını içeriğimizde vermeye çalıştık. Gelin hızlı şarjın bataryaya zarar verip vermediğine, pil ömrünü azaltıp azaltmadığına bakalım.

Hızlı şarj nedir?

Öncelikle elektrikli araçlarda hızlı şarjın ne olduğunu bir açıklayalım. “DC” şarj, “Direct Current” şarj sisteminin kısaltmasıdır ve elektrikli araçları hızlı şekilde şarj etmeye yarayan teknolojilere verilen isimdir. Bu teknoloji, doğrudan akım şarj cihazları yoluyla AC, yani normal şarj cihazlarına göre aracın çok daha hızlı şarj edilmesini sağlar.

DC hızlı şarj istasyonlarının gücü 15 kW’tan 350 kW’a kadar değişebilir. Böylece normalden daha sürede arabanızı şarj etme imkânı yakalarsınız ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Hızlı şarj sistemleri ortalama olarak 30-60 dakika içerisinde otomobilinizin yeterli şarj seviyesine çıkmasına olanak tanır.

Hızlı şarj bataryaya zarar verir mi?

Genel anlamda hayır. Tabii ki duruma, araca göre etkisinin değişebileceğini söyleyebiliriz fakat düzenli olarak kullanıldığında hızlı şarj teknolojisinin arabanızın batarya sağlığına, batarya kapasitesine ve uzun vadede batarya ömrüne öyle gözle görülebilir bir etkisi yoktur.

Yapılan araştırmalar, modern elektrikli araçların bataryalarının hızlı şarjdan etkilenmediğini gösteriyor

Uzmanlara göre ortalama hızlı şarj gücü olan hızlı şarj istasyonlarında yapılan şarj işlemlerinde araçlarda fark edilebilir bir zarar görülmez. INL tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, 3. seviye hızlı şarj istasyonlarında yapılan şarj işlemlerinde aracın bataryasının uzun vadede %26 civarında etkilendiği görüldü. Öte yandan normal 2. seviye AC şarjlarda ise bu oran %24’tü. Yani hızlı şarj edildiğinde bile sürücülerin endişelenmesi gereken bir fark olmadığı gözlemlendi.

Recurrent Motors tarafından 12.500 Tesla aracı üzerinde yapılan bir başka araştırmada ise DC hızlı şarj ile şarj edilen modellerle normal şarj edilen modeller karşılaştırıldı. Sonuçlarda hızlı şarjın herhangi bir fark edilebilir fark yaratmadığı görüldü. Bunun yerine hava koşulları gibi detayların batarya sağlığında daha etkili olduğu gözlemlendi.

Günümüzdeki modern elektrikli araçlar, batarya sağlığını optimal düzeyde tutmak için tasarlanıyorlar. Bu da gelişmiş ısı yönetim sistemleri, batarya sağlığı koruma sistemleri ve yazılımlar gibi yöntemlerle yapılıyor. Bu sistemler sayesinde de hızlı şarjın etkisi minimuma indiriliyor.

Bataryanızı korumak için hızlı şarjı nasıl kullanılmalı?

Elektrikli otomobilinizin şarjını %20 ila %80 arasında tutmak uzun vadede pil ömrünü korumasına yardımcı olur. Tam şarj, uzun yolculuklarda tercih edilmelidir.

Arabanızı ve bataryanızı ekstrem hava koşullarından korumaya çalışın. Aşırı sıcaklar veya soğuklar pilin olumsuz etkilenmesine ve ömrünün azalmasına neden olabilir.

Düzenli şekilde şarj etmeye özen gösterin, güvenilir yerlerde şarj işleminizi gerçekleştirin.

Yukarıdaki unsurlara dikkat ederseniz sık sık DC hızlı şarj teknolojisini kullansanız bile bataryanızın ciddi zararlar görmesinin önüne geçersiniz. Böylece optimal batarya performansı alabilirsiniz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.