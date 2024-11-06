Gizemli FRB Sinyallerinin Kaynağı Ortaya Çıkmış Olabilir

Evrenin farklı köşelerinden gelen gizemli hızlı radyo patlamalarının kaynağı sonunda bulunmuş olabilir.

Evrenin farklı köşelerinden gelen, şimdiye kadar kaynağı bilinmeyen bazı gizemli sinyaller var. Bu sinyallere FRB ya da hızlı radyo patlamaları adı veriliyor. Bu sinyaller oldukça güçlü olmalarına rağmen çok kısa sürüyor. Bu sinyaller ilk tespit edildiğinden bu yana da bilim insanları FRB'lerin sırrını çözmeye çalışıyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Kritti Sharma ve ekibi de bu amaçla çalışan bilim insanları arasında yer alıyorlardı. Ekip, FRB'lerin genç yıldızlarla dolu büyük galaksilerden daha sık geldiğini keşfetti. Bu da bilim insanlarının aklına, "Magnetar" adı verilen özel bir nötron yıldızının FRB'lere neden olması ihtimalini getirdi. Magnetarların yıldız çekirdekleri çok güçlü manyetik alanlara sahip ve bazen yüzeylerinde oluşan "depremler", güçlü radyo sinyalleri yayıyor.

Magnetarların sırrını da çözmek gerekiyor

Bilim insanları, FRB'lerin oluşumuna dair ipuçları arıyor olsalar da magnetarların nasıl ortaya çıktığı da bilinmiyor. Genç yıldızlar genelde büyük oluyor ve ömürleri de oldukça kısa. Ömürlerini tamamladıklarında da süpernova patlaması ile magnetarlara dönüşüyorlar. Öte yandan her FRB'nin yapısı aynı değil, bu da magnetarların ortaya çıkış şekillerinin farklı olabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, magnetarların iki yıldızın birleşmesi ile de oluşabileceğini iddia ediyor. Bu da FRB'lerin gözlemlendiği galaksilere uygun bir açıklama olarak gözüküyor. Bu da FRB'lerin magnetarlarla ilişkisi olduğu görüşü güçlendiriyor. Yine de bu yapılan daha fazla incelenmesi gerekiyor.