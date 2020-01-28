Hızlı ve Öfkeli 9’dan İlk Tanıtım Videosu Geldi

Heyecanla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9 filminden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Oyuncu kadrosuna John Cena gibi yeni isimleri ekleyecek olan film, 22 Mayıs 2020'de izleyicilerle buluşacak.

Son dönemlerin en uzun soluklu sinema serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli, bu yıl çıkacak 9. filmle seriyi devam ettirecek. Bu noktada dün, Hızlı ve Öfkeli 9’un fragmanının fragmanını görmüş ve ilk fragmanın 31 Ocak tarihinde geleceğini öğrenmiştik. Bu fragman tarihine henüz 3 gün olmasına rağmen filme dair yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı.

The Fate and Furious filmini izlediyseniz, Dominic Toretto için yeni bir yaşamın sinyallerinin verildiğini hatırlarsınız. Yeni tanıtımda filme dair pek aksiyonlu bir sahne göremesek de olayların nereye varacağı hakkında bazı tahminler yürütebiliriz. Gelin önce bu tanıtımı izleyelim, daha sonrasındaysa üzerine konuşalım.

Video, Dom’un oğlu Brian’a araba tamir etmeyi öğretmesiyle başlıyor:

Video, artık bir baba olan Dom’un oğluna araba tamirini öğretmesiyle başlıyor. Dom, oğlu Brian’ı yatağa yatırırken hayatını artık ‘eskisi gibi yaşayamayacağını’ söylüyor. Daha sonrasında odaya gelen Letty (Michelle Rodriguez), Dom’un ona verdiği kolyeyi Brian’a veriyor. İşte tam da bu noktada bir şeyler olduğunu anlayabiliyoruz zira Letty, kolyeyi verirken “Gelen şeyden koruması için” diyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere tam da en heyecanlı yerinde tanıtım videosu sona eriyor ve “gelen şeyin” ne olduğunu öğrenemiyoruz. Hızlı ve Öfkeli 9 senaryosu çok iyi bir şekilde saklandığından ve filme dair şimdiye dek ortaya çıkan hiçbir sızıntı olmamasından dolayı 9. filmde neler göreceğimizi söylemek çok zor. Yine de bir iddiaya göre filmin, Dom’un çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olayı ele alabileceği söyleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda eski filmlerden tanıdığımız Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Chris “Ludacris” Bridges, Helen Mirren ve Charlize Theron yanı sıra John Cena, Micheal Rooker ve UFC dövüşçüsü Francis Ngannou gibi yeni isimler de bulunuyor. Bu noktada en son Hobbs & Shaw’da boy gösteren Jason Statham ile Dwayne Johnson ikilisinin yeni filmde rol almadığını belirtelim. Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de beyaz perdede izleyicileriyle buluşacak.