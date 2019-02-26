HMD Global'ın satın almasıyla birlikte telefon piyasasına ciddi bir geri dönüş yapan Nokia'nın 2018'in sonlarında tanıttığı Nokia 3.1 Plus, Android Pie güncellemesi almaya başlıyor.

HMD Global, Nokia 3.1 Plus akıllı telefonu için Android Pie 9.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Kullanıcılar, güncellemeyi önümüzdeki 2-3 gün içerisinde almaya başlayacaklar. Beklemek istemeyen Nokia 3.1 Plus kullanıcıları, dağıtımına başlanan güncellemeyi Ayarlar'daki 'Sistem Güncelleme' kısmından takip edebilirler.

Nokia 3.1 Plus, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Hindistan'da piyasaya sürülmüştü. İki farklı varyasyon ile gelen model; 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı ve 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ile sunulmuştu.

Nokia 3.1 Plus Özellikleri

Nokia 3.1 Plus, 6 inç HD+ IPS bir ekrana sahip. Cihaz ayrıca,18:9'luk oranıyla da dikkat çekiyor. Nokia 3.1, kutudan Android Oreo yazılımı ile birlikte çıkıyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemcisine sahip olan Nokia 3.1 Plus, hem 2 GB hem de 3 GB RAM olan modellerde aynı işlemciyi kullanıyor.

16 ve 32 GB depolama alanına sahip olan iki cihaz da 400 GB'a kadar microSD kart sunuyor. Kamera noktasında arka panelde 13 MP ve 5 MP'lik iki kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP'lik bir kamera bulunuyor. Bu kamera, yapay zeka teknolojisine sahip Bokeh modu ile birlikte geliyor. Batarya kısmında 3500 mAh bir pili bulunan Nokia 3.1 Plus, micro USB 2.0, OTG, Wi-Fi, 3.5 mm kulaklık jakı ve LTE dessteği ile birlikte sunuluyor.

HMD Global bir süre önce Android Pie (Go versiyonu) Nokia 2.1 için yayınlamıştı. Nokia 3.1 Plus'a sahip olan tüm kullanıcıların önümüzdeki günlerde Android Pie güncellemesine kavuşması bekleniyor.