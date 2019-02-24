HMD, Bütçe Dostu Yeni Nokia Akıllı Telefonlar Tanıtacak

Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'daki HMD lansmanında tüm gözler 5 arka kameralı Nokia 9 PureView'de olsa da HMD'nin bütçe dostu yeni Nokia akıllı telefonları da kongrenin dikkatle incelenmesi gereken cihazlarından. Gelin Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'a daha yakından bakalım.

Mobil Dünya Kongresi MWC 2019 ve benzeri etkinliklerde genel olarak yüksek donanıma sahip amiral gemileri öne çıksa da uygun fiyatlı akıllı telefonlar, kimi zaman beklenmedik sürprizler yaparak satış oldukça iyi performans gösterebiliyor. Nokia'nın MWC 2019'da tanıttığı bütçe dostu Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus modelleri de sunduğu avantajlarla sürpriz yapma potansiyeline sahip. İşte Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ın teknik özellikleri.

Nokia 4.2

Snapdragon 439 yonga setine sahip olacak cihaz, 2/3GB DDR3 RAM ve 16/32 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. 5,71 inçlik HD+ bir ekrana sahip Nokia 4.2, 3.000 mAh'lik bir bataryayla karşımıza çıkacak. Android 9 Pie sürümüyle gelecek cihazda, 13 MP + 2 MP çözünürlüklere sahip bir arka kamera setinin yanında 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Cihazın farklı seçeneklerinin yurt dışı vergisiz satış fiyatları ise 169 dolar ve 199 dolar olacak.

Nokia 3.2

Snapdragon 429 yonga setine sahip cihaz, Nokia 4.2 gibi 2/3GB DDR3 RAM ve 16/32 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Nokia 4.2'ye göre daha büyük bir ekrana sahip olan Nokia 3.2'nin ekran boyutu 6,26 inç. 4.000 mAh'lik bir bataryayla tanıtılacak akıllı telefonun arka tarafında 13 MP, ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğe sahip kameralar bizi karşılıyor. Android 9 Pie sürümünün kullanıldığı cihazın yurt dışı vergisiz satış fiyatları ise 139 dolar ve 169 dolar olacak.

Nokia 1 Plus

Mediatek MT6739WW yonga setine sahip Nokia 1 Plus, Google'ın düşük donanımlı cihazlarda kullanılmak üzere geliştirdiği Android Go işletim sistemini kullanacak. 1 GB RAM ve 8/16 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak cihazda 2.500 mAh'lik bir batarya bulunuyor. 8 MP çözünürlüğünde bir arka kameraya, 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan cihazın yurt dışı vergisiz satış fiyatı 99 dolar olacak.

MWC 2019'u anbean takip ederek HMD ve diğer tüm akıllı telefon üreticilerinin yeni cihazlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.