Başrollerinde Dwayne Johnson ve Jason Statham gibi iki dev ismi izlediğimiz Hızlı ve Öfkeli spin-off’u Hobbs & Shaw, maceraya kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Hayranların beklediği müjdeli haberi veren The Rock, Hobbs & Shaw 2'nin geliştirilmekte olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yaz izleyicilerle buluşan Hobbs & Shaw, yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çapında 759 milyon dolar kazanmıştı. Filmin beklentileri fazlasıyla karşılaması, “acaba devam filmi gelir mi” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Nitekim bu denli bir gişe hasılatı elde eden filmin devam etmemesi pek de mümkün görünmüyordu.

Dün kişisel Instagram hesabından bir soru-cevap etkinliği düzenleyen filmin yıldızı Dwayne Johnson, Hobbs & Shaw 2'nin resmi olarak geliştirilmekte olduğunu ve bundan büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. Senaryo taslağının hazırlandığını belirten başarılı aktör, “Şu anda reklam planlamasını ve gideceğimiz yönü de bulmalıyız” dedi.

Önümüzdeki yıl dokuzuncu filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk spin-off’u olan Hobbs & Shaw, sırasıyla Johnson ve Statham’ın canlandırdığı Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterleri merkezine alabilecek ek hikayeler için zemin hazırlamıştı. Öte yandan Hızlı ve Öfkeli serisi, sadece iki film sonra bitiş çizgisini geçecek ve bir döneme noktayı koyacak.

Bildiğiniz üzere Hızlı ve Öfkeli 9 normalde bu yıl izleyicilerle buluşacaktı ancak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, filmin vizyon tarihini bir yıl ileriye attı. 10’uncu ve son filmin ne zaman gösterime gireceği ise şimdilik belli değil. Kısacası Universal Studios, ana seri sona erecek olsa bile, Hobbs & Shaw gibi çeşitli spin-off serileri ile hikayeyi devam ettirmeyi planlıyor. Hobbs & Shaw 2 için elimizde henüz bir vizyon tarihi bulunmuyor ancak filmin en erken 2022 yılında izleyicilerle buluşacağını tahmin ediyoruz.

Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı