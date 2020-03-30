Son günlerde ortaya çıkan bazı söylentilere göre Hızlı ve Öfkeli 9'da CGI teknolojisiyle yer alacağı iddia edilen Paul Walker, bunun yerine filmde Paul Walker'ın eşini canlandıran Mia karakteriyle birlikte 10. filmde yer alacak.

Efsanevi aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin merakla beklenen dokuzuncu halkası, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl rötarlı olarak izleyicilerle buluşacak. 2 Nisan 2021 tarihinde vizyona gireceği açıklanan film, Hobbs & Shaw spin-off’unun yıldızları Dwayne Johnson ve Jason Statham’dan yoksun olacak ancak seriden aşina olduğumuz diğer isimler Vin Diesel’ın liderliğinde dokuzuncu filmde maceraya kaldıkları yerden devam edecek. Ayrıca oyuncu kadrosunda John Cena ve Michael Rooker gibi iki yeni ismin olduğunu da hatırlatalım.

Bununla birlikte, son zamanlarda Hızlı ve Öfkeli serisinin en sevilen isimlerinden biri hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılmaya başlandı. Bu isim, 2013 yılında Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda yaşamını yitiren Paul Walker.

Serideki yedinci filmin çekimleri sırasında hayatını kaybeden Amerikalı aktör, iki kardeşi Caleb ve Cody ile birlikte yapılan çok etkileyici bir ‘CGI rekreasyonu’ sayesinde filmde yer almış ve son sahnede bizlere veda etmişti. Bunun, Walker’ın canlandırdığı Brian O’Conner karakterini gördüğümüz son sahne olduğunu varsayıyorduk ancak son günlerde ortaya çıkan bazı söylentiler, ünlü aktörün Hızlı ve Öfkeli 9 için geri dönebileceğine işaret ediyor.

Peki, bu nasıl olacak? Daha doğrusu, Brian filmde nasıl bir yer kaplayacak? Bu sorunun cevapları şimdilik belirsiz. Öte yandan, Dom'un kız kardeşi ve Brian'ın eşi Mia’yı canlandıran Jordana Brewster’ın Hızlı ve Öfkeli 10’da geri döneceği iddia ediliyor. Belki de Walker’ı dokuzuncu değil de, onuncu filmde Brewster ile yanyana görebiliriz.

Universal Studios, söz konusu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak Brian’ı yıllar sonra tekrar görmenin tüm Hızlı ve Öfkeli hayranları için harika bir an olacağına şüphe yok. Yönetmen koltuğunda Justin Lin’in oturduğu Hızlı ve Öfkeli 9, 2 Nisan 2021 tarihinde gösterime girecek.

Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı