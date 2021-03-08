3 boyutlu haritalar oluşturma üzerine çalışan bir internet sitesi, Hollanda özelinde dikkat çeken bir çalışma yaptı. Ülke genelindeki 10 milyon civarı binanın hangi yıllarda inşa edildiğini araştıran ekip, Hollanda'daki binaları bu araştırmaya göre renklendirdi. İnternet sitesi, adeta görsel şölen sunuyor.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız içeriklerde, saatlerinizi harcayabileceğiniz bazı internet sitelerinden bahsediyoruz. Bu bağlamda kısa bir süre önce de çizdiğiniz şekilleri buz dağı haline getirip, bunların su yüzeyinde nasıl durduğunu gösteren bir internet sitesinden bahsetmiştik. Şimdi ise Hollanda özelinde tasarlanmış olan benzersiz bir internet sitesinden bahsedeceğiz. Bu site, ülke genelindeki binaları kaç yıllık olduklarına göre renklendirerek, oldukça farklı bir deneyim yaşanmanızı sağlıyor.

Aslına bakacak olursak bu internet sitesi, üç boyutlu haritalar oluşturmakla ilgileniyor. Bugüne kadar da farklı farklı konularda üç boyutlu haritalar oluşturan ekip, bu kez Hollanda'yı ele almış durumda. Ülke genelindeki 10 milyon civarında binanın hepsiyle ilgili araştırmalar yaparak bu araştırmaları renklendiren internet sitesi, bu binaları yapıldıkları yıllara göre ayırıyor. İnternet sitesi, ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunuyor.

Amsterdam'da yaşlarına göre renklendirilmiş binalar, işte böyle görünüyor

İnternet sitesi, binaları toplamda 12 farklı renge bölüyor. Bu renkler yeşil, sarı, mavi, kırmızı, kahverengi ve gri ile bu renklerin tonları olarak karşımıza çıkıyor. Nispeten yeni binalarda yeşil ile mavinin tonlarını kullanan ekip, bina yaşlandıkça kırmızı ve kahverengi tonlarını kullanıyor. Hangi tarihte yapıldığı tespit edilemeyen binalar ise gri renkle boyanmış durumda.

İnternet sitesinin tek hüneri, binaları renklendirmesi değil. Binaların yüksekliklerini de gösterebilen internet sitesi, herhangi bir binanın üzerine geldiğinizde o bina ile ilgili birkaç bilgi de veriyor. Böylelikle ülkedeki binalar hakkında bilgi sahibi olunması da sağlanmış oluyor. Eğer bu internet sitesinde gezinti yapmak ve ülkedeki binalarla ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.