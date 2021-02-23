Bir yazılımcı, yapılan hayali çizimleri buz dağı haline getiren bir internet sitesi geliştirdi. Akıllı telefonlar ve internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilen site, yaptığınız bir çizimin buz dağı olması durumunda ne kadarının su üstünde, ne kadarının su altında kalabileceğini gösteriyor.

Joshua Tauberer adlı bir yazılımcı, "Iceberger" olarak isimlendirilen bir internet sitesi yayınladı. Bu internet sitesi, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak yaptığınız bir çizimin, kutuplardaki bir buz dağı haline getiriyor. Bir süre bekledikten sonra da çizdiğiniz şeklin buz dağı olduğu takdirde nasıl görünebileceğini gösteren internet sitesi, pek çok kullanıcının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Iceberger projesi, buz dağlarının görünmeyen yüzlerinin de olduğunu vurgulamak hem bu doğal oluşumların önemini göstermek hem de küresel ısınmaya dikkat çekebilmek için geliştirildi. Şu an için sadece iki boyutlu çizimler yapabildiğiniz site, üçüncü boyuta destek vermeye başladığı takdirde çok daha popüler bir hale gelebilir.

Iceberger, çok kolay kullanıma sahip

İnternet sitesine girdikten sonra yapmanız gereken tek şey, farenizi ya da parmağınızı kullanarak bir şeyler çizmek. Daha sonra yaptığınız bu çizim, tahmini değerlere göre hareket etmeye başlıyor ve çiziminizin ne kadarının su altında, ne kadarının da su üstünde kalacağını gösteriyor. Eğer bu deneyimi yaşamak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.