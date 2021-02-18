Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte kafeler, restoranlar, barlar gibi mekanların tamamı geçici olarak kapandı. Bu dönemde gürültülü mekanların ambiyansını özleyenler için bir internet sitesi geliştirildi.

Evde oturup zaman geçirebilmek, son bir yıldır en dışadönük insanın bile edindiği bir özellik haline geldi. Özellikle kış aylarında rakamların artmasıyla birlikte dışarıda yemek yiyebileceğimiz, oturup bir şeyler içebileceğimiz kafeler, barlar, restoranlar gibi dükkanlar da müşteri kabul edemiyor.

Bu durum Türkiye'de olduğu kadar dünyanın geri kalanında da insanların eksikliğini hissettiği bir şey. Evde müzik açıp oturmak, bir mekana gittiğimizde yaşadığımız ortam gürültüsünün yerini alamıyor. Bir internet sitesi de bar ortamını eve getirmeyi amaçlıyor.

O bar buraya gelecek

I Miss My Bar (Barımı Özledim) adlı proje, kullanıcılara evde bir bara en yakın ambiyansı yaratmayı amaçlıyor. Gürültülü konuşmalar, sokak sesleri ve diğer ses efektleri sayesinde işitsel anlamda evinizden farklı bir yerdeymiş gibi hissedebiliyorsunuz. Masanın üzerini deterjanlı bezle silip ortaya da koca bir kase fazla tuzlu patlamış mısır koyarsanız neredeyse aynı ambiyansı bile yakalayabilirsiniz.

Tabii ki bar ortamını evinize taşırken olduğu gibi taşımak zorunda değilsiniz, kendi istediğiniz kadarını kendi istediğiniz şekilde taşıyorsunuz. Konuşma sesleri çok mu yüksek? Kısın. Her zamankinden farklı bir ortamda gibi hissetmek mi istiyorsunuz? Sesleri ve efektleri değiştirin. İpler tamamen sizin elinizde oluyor.

Arka planda yer almasını sağlayabileceğimiz sesler arasında barmen çalışırken bardaklardan çıkan sesler, mısır patlama sesleri, bardağa içecek koyma sesleri, yağmur sesleri gibi pek çok farklı alternatif yer alıyor.

Fikir Meksika'da ortaya çıktı

Projeyi başlatan ise Meksika'da, San Pedro Garza Garcia'da bulunan Maverick adlı bar oldu. Aynı bölgede bulunan iki firma olan Lagom ve Tandem de projenin geliştirilmesini üstlendi. Yani site bir çeşit reklam kampanyası durumunda.

Sanal mekanda çalan müzikler de hemen her hafta değişiyor. Bu hafta David Bowie dışında bir şey çalmazken, projenin müziklerine ve çalma listelerine Spotify üzerinden de erişmek mümkün oluyor. Projenin sitesine ülkemizden VPN ile ulaşılabiliyor.