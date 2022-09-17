Hollow Knight’ın Devam Oyunu PS4 ve PS5’e Geliyor!

2017 yılındaki çıkışının ardından Indie (bağımsız geliştirici tarafından geliştirilen) oyunların yükselişini başlatan Hollow Knight’ın devam oyunu, PlayStation 4 ve 5 için duyuruldu.

Oyun dünyası, özellikle 2015 ve sonrasında büyük bir hızla gelişmeye başladı. Devasa stüdyolar yavaş yavaş birbirini tekrar eden oyunlar üretmeye başlarken bağımsız geliştiriciler ise düşük grafikli olduğu halde hikayesi ve oynanış mekanikleriyle kendine hayran bırakan oyunlar yapmaya başlamıştı.

Bu yeni furyanın belki de en büyük temsilcilerinden olan Hollow Knight, 2017’deki çıkışının ardından çok konuşulmuş ve gerçekçi 3D grafiklerin her şey demek olmadığını oyunculara hatırlatmıştı. Çok sevilen ilk oyunun ardından geliştirici ekip 2019 yılının başında serinin devam oyunu olan Hollow Knight: Silksong’u duyurmuştu.

Oyun PlayStation 4 ve 5’e de geliyor

İlk oyunun akıcı ve eğlenceli mekaniklerinin üzerine çok şey koyacaklarını belirten ekip, oyunu ilk olarak Xbox, PC ve Nintendo Switch için duyurulmuştu. Daha sonra geçtiğimiz haziran ayındaki Xbox etkinliğinde oyunun çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass’e ekleneceği de müjdelenmişti. Tüm bu sevincin ve heyecanın içinde PlayStation kullanıcıları ise âdeta boynu bükük bir yetim gibi kalakalmıştı.

PlayStation kullanıcılarının bu mutsuzluğuna gönlü el vermeyen Team Cherry stüdyosu, bugün yaptığı bir açıklama ile oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 kullanıcılarına sunulacağının haberini verdi. Serinin ilk oyunu da Hollow Knight: Voidheart Edition adıyla hem PlayStation Store’da yerini almış hem de bu yıl tanıtılan PlayStation Plus hizmetine eklenerek abone olan kullanıcılara ücretsiz sunulmuştu.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan serinin ikinci oyunun kesin çıkış tarihi bilinmese de geçtiğimiz Xbox etkinliğinde yapımcı ekip, oyunun 2023 yılının haziran ayından önce çıkış yapacağını açıklamıştı. Oyun şu anda Steam, Xbox Store, PlayStation Store ve Nintendo Store’da istek listesine eklenebilir durumda.

Hollow Knight: Silksong'un oynanış fragmanı