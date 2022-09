Uncharted - PC Sürümünün Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

PlayStation özel oyunları arasında en sevilenlerden olan Uncharted serisinin PC çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. İki oyunuyla PC'ye gelecek olan seri, tek bir oyunda birleştirilecek.

Sadece PlayStation için geliştirilen özel oyunlar konusunda esnekleşmeye başlayan Sony, bugüne kadar God of War, Horizon Zeor Down ve Days Gone gibi fazlasıyla popüler yapımlarını PC için yayınlamıştı. Şirketin daha fazla özel oyunu PC’ye getirmesi beklenirken, bunlardan bir yenisi daha bugün duyuruldu.

Geçtiğimiz aylarda sinemaya da uyarlanan Sony’nin en sevilen yapımlarından birisi olan Uncharted serisinin PC’ye geleceği tarih açıklandı. Seri, Uncharted 4: A Thief’s End ve Uncharted: The Lost Legacy oyunlarını kapsayan ‘Uncharted: Legacy of Thieves Collection’ adıyla tek bir oyun şeklinde PC için yayınlanacak. Oyunun ülkemizdeki ismiyse “Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu” olacak.

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu çıkış tarihi:

Sony tarafından paylaşılan duyuruya göre Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, 19 Ekim’den itibaren PC oyuncuları tarafından oynanabilecek. Sony’nin duyurusuyla birlikte Uncharted serisinin PC sürümü için Steam sayfası da oluşturuldu. Ön siparişe açılan oyun, günümüz oyun fiyatlarına göre kabul edilebilir bir fiyatla geldi.

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu fiyatı:

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, 329 TL’lik fiyatla ön siparişe açıldı. Oyunları PC’de oynamak isteyen oyuncular, bu bağlantıya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirler.

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi Windows 10 64-bit İşlemci Intel i5-4330 / AMD Ryzen 3 1200 RAM 8 GB Ekran kartı NVIDIA GTX 960 (4 GB), AMD R9 290X (4 GB) DirectX Sürüm 12

Önerilen: