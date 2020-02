Günümüzde insanlığın birçok ihtiyacını gören ve belki de gelecekte insanların işlevini tamamen sıfırlayacak olan yapay zekâ, geçmişten bugüne birçok filme konu oldu. Biz de bu haberimizde bugüne kadar çekilmiş en iyi yapay zekâ filmlerini listeliyoruz.

Yapay zekâ dediğimizde, her ne kadar akıllara önce insansı robotlar gelse de işin aslı çok farklı. Yazılımlar, bu dünyanın en önemli parçası ve tüm işin beyni. Yapay zekâ dediğimizde aklımıza önce robotların gelme nedeniyse sinema filmleri ve diziler zira onların hikâyelerini anlamak için gözümüzle görmemiz gerekiyor. Sinemadaysa bunu sağlayan çok iyi örnekler var.

Yapay zekâlar gelecekte iyi ya da kötü olacak tartışmalarını bir kenara bırakıp bu tartışmaları anlatan filmleri derliyoruz. Listedeki filmlerin senaryolarının büyük kısmı, yapay zekâ yazılımları bugünkü kadar yaygınlaşmadan önce yazıldı ve günümüzü çoğu açıdan doğru şekilde tahmin etti. Filmleri IMDb puanlarına göre sıraladık, hazırsanız başlayalım.

Yapay zekâ konulu en iyi filmler:

Matrix / 8,7

Interstellar (Yıldızlararası) / 8,6

Wall-E / 8,4

2001: A Space Odyssey / 8,3

Blade Runner (Bıçak Sırtı) / 8,1

Her (Aşk) / 8,0

Blade Runner 2049 (Bıçak Sırtı 2049) / 8,0

Terminator (Yok Edici) / 8,0

Moon (Ay) / 7,9

Ex-Machina / 7,7

Minority Report (Azınlık Raporu) / 7,6

Robocop / 7,5

A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zekâ) / 7,2

Robot & Frank / 7,1

I, Robot (Ben, Robot) / 7,1

Prometheus / 7,0

Chappie / 6,8

I Am Mother (Ben Anneyim) / 6,8

Uncanny (Tekinsiz) / 6,2

S1m0Ne (Simone) / 6,1

S1m0Ne (Simone)

Yıl: 2002

Tür: Komedi, Dram, Bilim Kurgu

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: %51

Oyuncular: Al Pacino, Catherine Keener, Rachel Roberts

S1m0Ne (Simone) fragmanı:

Al Pacino’nun başrolde yer aldığı film, uzun zamandır şöhret peşinde olan bir yönetmenin umut bağladığı başrol oyuncusunun film setini bırakıp gitmesi ile hayallerinin yıkılmasını konu alıyor. Derin bir bunalıma sürüklenen yönetmeni kurtaran şey ise sanal ortamda yaratılan, kaprissiz bir aktris olan yapay zekâ Simone oluyor. Film, günümüz sesli asistanlarını 18 yıl önceden taklit ediyor.

Uncanny

Yıl: 2015

Tür: Dram, Korku, Bilim Kurgu

IMDb: 6,2

Rotten Tomatoes: %46

Oyuncular: Mark Webber, Lucy Griffiths, David Clayton Rogers

Uncanny fragmanı:

Dünyanın en gelişmiş yapay zekâsını geliştiren bilim insanı, bir gazeteciyle ilişki yaşamaya başlar ancak bu durum, yapay zekânın bilim insanını kıskanmasına, insani davranışlar sergilemesine yol açar. Giderek sertleşen bu davranışlar, artık itaatsizlik eylemleriyle bilim insanını tehdit etmeye kadar uzanır.

I Am Mother

Yıl: 2019

Tür: Dram, Korku, Bilim Kurgu

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Rose Byrne, Maddie Lenton, Luke Hawker

I Am Mother fragmanı:

İnsanlığın yok olmasının ardından genç bir kız, dünyayı yeniden insanlarla doldurmak için tasarlanmış bir robot tarafından yetiştirilmektedir ancak açıklanamayan garip bir yabancı, endişe verici bir haberle geldiğinde robotun ve genç kızın bağları zedelenmeye başlar.

Chappie

Yıl: 2015

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: %32

Oyuncular: Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh Jackman

Chappie fragmanı:

Chappie filminde yakın gelecekte, suçla mücadele eden polislerin yerini yapay zekâya sahip robotlar devralıyor. Bir polis robotu olan Chappie, bir gün çalınıyor ve yeniden programlanıyor. Bu noktadan sonra Chappie, düşünme ve hissetme yeteneğine sahip ilk robot oluyor.

Prometheus

Yıl: 2012

Tür: Macera, Gizem, Bilim Kurgu

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: %73

Oyuncular: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender

Prometheus fragmanı:

Prometheus, yönetmenliğini Ridley Scott'ın, senaristliğini Jon Spaihts ve Damon Lindelof'un yaptığı bir bilimkurgu filmidir. Filmde insanlığın kökeni hakkındaki ipuçlarını takip etmek için bir ekip, uzak bir uydu gezegeninde bir yapıyı incelemeye başlarlar. Ancak orada yalnız olmadıklarını fark ettiklerinde her şey değişir.

I, Robot (Ben, Robot)

Yıl: 2004

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

IMDb: 7,1

Rotten Tomatoes: %56

Oyuncular: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood

I, Robot (Ben, Robot) fragmanı:

Alex Proyas’ın yönettiği ve başrolünde Will Smith’in bulunduğu I, Robot filmi, Isaac Asimov’un aynı isimli kısa öyküsünden esinlenilmiş bir film. Filmde 2035 yılında teknofobik bir polis, bir yapay zekâ/robot tarafından işlenmiş olma ihtimali olan bir suçu araştırıyor ve bunun insanlık için daha büyük bir tehlike olabileceğini fark ediyor.

Robot & Frank

Yıl: 2012

Tür: Komedi, Suç, Dram

IMDb: 7,1

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Peter Sarsgaard, Frank Langella, Susan Sarandon

Robot & Frank fragmanı:

Yakın gelecekte geçen Robot & Frank filminde eski bir mücevher hırsızı olan yaşlı Frank, oğlundan bir hediye alır: ona bakmak için programlanmış bir robot uşak. Ancak bu ikilinin aralarında öyle bir bağ oluşur ki ilerleyen zamanlarda bir soygun takımı oluşturmaya karar verirler.

A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zekâ)

Yıl: 2001

Tür: Dram, Bilim Kurgu

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %74

Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor

A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zekâ) fragmanı:

Efsane yönetmen Steven Spielberg’ün yönetmenliğinde 2001 yılında beyaz perdede yerini alan Artificial Intelligence filminde son derece gelişmiş bir yapay zekâ sahibi olan robot çocuk, annesinin sevgisini kazanabilmek için gerçek bir çocuk olmayı ister. Filmin ana fikri Pinokyo hikâyesinden alınmış, günümüzün teknolojisi yapay zekâ ile birleştirilmiş diyebiliriz.

Robocop

Yıl: 1988

Tür: Aksiyon, Suç, Bilim Kurgu

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Peter Weller, Nancy Allen, Dan O'Herlihy

Robocop fragmanı:

Zamanında Endüstri 2.0’ın ilk hayata geçirildiği kent olan Detroit’te, distopik bir dünyada bir polis görev sırasında ağır yaralanır. Bu yaralanmanın ardından polis, işine geri döner ancak bu sefer kendisi bir sayborg olmuştur fakat hâlâ eski anıları tarafından kovalanmaktadır. Robocop filmi, bilim kurgu film kategorisinin öncü filmlerinden biridir.

Minority Report (Azınlık Raporu)

Yıl: 2002

Tür: Aksiyon, Suç, Gizem

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

Minority Report (Azınlık Raporu) fragmanı:

Başrolünde aksiyon filmi denince akla gelen ilk aktör olan Tom Cruise’un yer aldığı Minority Report filminde Philip K. Dick’in aynı isimli kısa hikâyesinden esinlenilmişti. Yine Spielberg’ün yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, suçluları daha onlar suç işlemeden tespit edip tutuklayan bir polis birimini izliyoruz ancak Tom Cruise’un karakteri bu birim tarafından ‘suç işleyecek’ damgası yiyince işler tersine dönüyor.

Ex-Machina

Yıl: 2015

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

Ex-Machina fragmanı:

28 Gün Sonra filminin yönetmeni Alex Garland'den bir başka bilim kurgu filmi olan Ex-Machina’da Caleb Smith isimli bir programcı, Turing testi için özel bir projeye istemeden katılır. Burada nefes kesici bir yapay zekâya sahip olan Ava, duygusal zekâsıyla gerçek bir insan gibi olduğunu gösterir.

Moon (Ay)

Yıl: 2010

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott

Moon (Ay) fragmanı:

Astronot Sam Bell, yapay zekâ bilgisayarı GERTY ile gezegenimiz Dünya’nın güç problemlerini azaltmaya yardımcı olacak olan bir kaynağı, Dünya’ya gönderdiği 3 yıllık Ay görevinin sonuna doğru son derece kişisel olan bir olayla yüzleşmek zorunda kalır.

Terminator (Yok Edici)

Yıl: 1988 (TR)

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn

Terminator (Yok Edici) fragmanı:

2029 yılında geçen fütüristik Terminator filminde, yeryüzü artık robotlar tarafından kontrol edilen ve bu robotları karşı direnen bir grup insanın yaşadığı bir yer hâline gelmiştir. Yapay zekâya sahip robotlar, bu durumdan kurtulmak için geçmişi değiştirip, kendi geleceklerini istedikleri gibi tasarlama planı yapar. İnsan direnişçilerin ilk lideri Sarah Connor’u öldürmek için görevlendirilen Terminator isimli sayborg geçmişe gönderilir.

Blade Runner 2049 (Bıçak Sırtı 2049)

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Dram, Gizem

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas

Blade Runner 2049 (Bıçak Sırtı 2049) fragmanı:

Blade Runner 2049’da, serinin ilk filminden 30 yıl sonrası anlatılıyor. Memur K., insan yaşamını tehlikeye sokacak olan, uzun zamandır saklı bir sırrı açığa çıkartır ve olaylar gelişmeye başlar. Memur K., bir felaketi önleyebilmek için eski ödül avcısı Rick Deckard’ı bulup ondan bazı cevaplar almak zorundadır.

Her (Aşk)

Yıl: 2014

Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson

Her (Aşk) fragmanı:

Spike Jonze’nin yazıp yönettiği Her filminde Joaquin Phoenix, bilgisayarının yüksek teknolojili işletim sistemine aşık olan bir yazarı canlandırıyor. Filmdeki yüksek teknolojili yapay zekâ ise her ne kadar görünmese de Avengers serisinden ve yakın zamanda büyük sükse yaratan The Marriage Story’den tanıdığımız Scarlett Johansson tarafından canlandırıyor.

Blade Runner (Bıçak Sırtı)

Yıl: 1993 (Türkiye)

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

Blade Runner (Ölüm Takibi) fragmanı:

1982’de beyaz perdeye gelen Blade Runner filmi, distopik bir 2019 yılında geçiyor. Bu dünyada teknoloji firmaları, insan türünden ayırt edilemeyen yapay zekâlı robotlar üretmeye başlıyor. Dünya dışı kolonilerin illegal işlerinin halledilmesi için kullanılan bu robotlar, Blade Runners isimli özel polis birimi tarafından yakalanmaktadır. Uzman bir Blade Runner olan Rick Deckard, görevini bıraktığı bir esnada, Los Angeles’a gelen bir grup robotu yakalamak için verilen son bir görevi kabul eder.

2001: A Space Odyssey

Yıl: 1968

Tür: Macera, Bilim Kurgu

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

2001: A Space Odyssey fragmanı:

Ay yüzeyinin altında gömülü gizemli bir eser keşfeden insanoğlu, akıllı bir yapay zekâ bilgisayar olan H.A.L. 9000’in yardımıyla kendi kökenini bulmak için yola çıkar. 1968 senesinde beyaz perdeye gelen 2001: A Space Odyssey filminin yönetmen koltuğunda Stanley Kubrick oturuyordu. Film, Arthur C. Clarke’ın aynı isimli eserinden esinlenilmiş.

Wall-E

Yıl: 2008

Tür: Animasyon, Macera, Aile

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

Wall-E fragmanı:

2008 yapımı, 3 boyutlu filmler furyasının öncülerinden olan Pixar yapımı Wall-E filmi, uzak bir gelecekte, küçük bir atık toplama robotunun yanlışlıkla insanlığın kaderine karar vermesinin gerektiği bir uzay yolculuğunu anlatıyor. Wall-E, yolculuğunda sevimli bir dişi robot ile karşılaşır ve olaylar gelişir.

Interstellar (Yıldızlararası)

Yayın tarihi: 7 Kasım 2014

Tür: Macera, Dram, Bilim Kurgu

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %72

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Interstellar (Yıldızlararası) fragmanı:

ABD’de mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinen Cooper’ın amacı, iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. 10 yaşındaki kızı Murphy, müthiş bir zekâya sahiptir. Eskiden bilim insanı olan Cooper, o hayatını özlemektedir, tam da o sırada karşısına insanlığın geleceği söz konusu olan bir teklif çıkar. Cooper ailesiyle vakit geçirmek yerine insanlığın geleceğini kurtarmak için bir solucan deliğine gider.

Matrix

Yayın tarihi: 3 Eylül 1999

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Matrix fragmanı:

Genç bir hacker (bilgisayar korsanı), gizemli isyancı birliklerinden gerçek benliğine ve tepedekilere karşı olan savaştaki rolüne dair birçok şey öğrenir. Keanu Reeves’in çıkış filmi olan Matrix, içerisinde Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving gibi yıldızlar barındırıyor. Wachowski kardeşler tarafından yönetilen film, 1999 senesinde vizyona girdi ve kült bir film hâline geldi.

