Yapay zekâ konulu filmler izleyicilerin beğenisine gerçekliği ve bilim kurguyu harmanlayarak sunuluyor. Robotlar, dijital varlıklar, akıllı makineler izleyicinin hayal gücünü zorlarken aynı anda da insanlık için yapay zekânın faydalarını ya da tehditlerini de gözler önüne seriyor.

Sinema tarihini ele aldığımızda da yapay zekâ temasının genel olarak insanların yarattığı makinelerin karmaşıklığı, düşünme yetenekleri ve duyguları üzerine odaklandığını görüyoruz.

Bu konuda yapılan filmler izleyiciye teknolojiyi, etik sorunları ve insan doğasını sorgulatan hikâyeler anlatıyor. Bunların yanı sıra yapay zekânın sunduğu faydaları ya da tehditlerini izleyici kitlesinin görmesine de olanak sağlıyor. Biz de bu içeriğimizde yapay zekâ konulu filmlerin heyecan verici dünyasına adım atıyoruz.

Yapay zekâ filmleri:

The Matrix (1999)

Terminator 2: Judgment Day (1991)

Blade Runner (1982)

2001: A Space Odyssey (1968)

Wall-E (2008)

Her (2013)

Moon (2009)

Ex Machina (2014)

The Mitchells vs the Machines (2021)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Adı unutulmayacak yapımlar arasında: The Matrix

Tür: Aksiyon, bilim kurgu

Aksiyon, bilim kurgu Yıl: 1999

1999 Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss Senarist: Lilly Wachowski, Lana Wachowski

Lilly Wachowski, Lana Wachowski Yönetmen : Lana Wachowski, Lilly Wachowski

: Lana Wachowski, Lilly Wachowski IMDb: 8.7

Listemize kült filmler arasına adını yazdıran bir efsane ile başlıyoruz. Yapay zekâ konulu filmlerin çoğu robotların insan hayatına olan etkisini anlatıyor ancak Matrix farkını bu noktada ortaya koyuyor. Bilgisayarların insanlığı ortadan kaldırmaya karar vermesi filmin ana odağı. Film, Matrix programının tasarımcısının insanlık için kusursuz bir dünya kurması ve insanların bu dünyaya inanmayarak uyanmaya başlamasını konu alıyor. İzlemeyen kalmasın diyebiliriz.

Robotlar bir gün insanları öldürmeye karar verse ne olurdu? Terminator 2: Judgment Day

Tür: Aksiyon, bilim kurgu

Aksiyon, bilim kurgu Yıl: 1991

1991 Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong Senarist: James Cameron, William Wisher Jr.

James Cameron, William Wisher Jr. Yönetmen : James Cameron

: James Cameron IMDb: 8.6

Sıra yapay zekâ konulu filmlerin en ilginçlerinden birine geldi. Efsane serinin ikinci filmi Terminator 2: Judgment Day’de zaman yolculuğu, yapay zekâ ve robotların insanlığa karşı mücadelesi ele alınıyor. Filmin ana konusu, gelecekte yapay zeka ağı Skynet tarafından başlatılan kıyamet sonrası, insanların makinelerle olan savaşı. Her sahnesinde adrenalinine boğulacağınız ve merak hissedeceğiniz bu filmin karakterleriyle tanışma fırsatınnı kaçırmayın.

Yaşadığınız dev şehirde 5 kaçağı nasıl bulurdunuz? Blade Runner'la kaçakların peşinde olun!

Tür: Gerilim, bilim kurgu

Gerilim, bilim kurgu Yıl: 1982

1982 Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young Senarist: Hampton Fancher, David Webb Peoples, Philip K. Dick

Hampton Fancher, David Webb Peoples, Philip K. Dick Yönetmen : Ridly Scott

: Ridly Scott IMDb: 8.1

1982 yapımı bu film Blade Runner isimli özel polis ekibinde uzman olan Rick Deckard görevi bıraktığı sırada Los Angeles'a gelen yapay insan/androidleri yakalama görevini kabul etmesi ve ardından yaşanan olayları konu alıyor. Deckard, Dünya'ya kaçan ve insanlara tehdit oluşturabilecek replicantları bulup öldürmelidir. Bilim kurgu türünün en önemli örnekleri arasında yer alan Blade Runner'la aksiyona doyacaksınız.

2001: A Space Odyssey filmiyle uzaya unutulmaz bir yolculuk yapalım

Tür: Gerilim, bilim kurgu

Gerilim, bilim kurgu Yıl: 1982

1982 Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester Senarist: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke

Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick IMDb: 8.35

Stanley Kubrick tarafından yönetilen ve bilim kurgu sinemasında bir dönüm noktası diyebileceğimiz bu film, insanlığın evrimini ve uzay keşfini, gizemli bir monolit aracılığıyla yapılan bir yolculuğu ve yapay zekânın (HAL 9000) doğasını keşfetmeyi konu alıyor. Zamanın ötesinde bir görsellik ve sinematografi sunan bu filmi kesinlikle izlemelisiniz.

Dünyada bir tane bile insanın kalmadığını düşünün: Wall-E

Tür: Animasyon, Bilim Kurgu, Aile

Animasyon, Bilim Kurgu, Aile Yıl: 2008

2008 Oyuncular: Sigourney Weaver, John Ratzenberger, Fred Willard, Kathy Najimy, Jeff Garlin

Sigourney Weaver, John Ratzenberger, Fred Willard, Kathy Najimy, Jeff Garlin Senarist: Andrew Stanton, Pete Doktor, Jim Reardon

Andrew Stanton, Pete Doktor, Jim Reardon Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton IMDb: 8.4

Wall-e isimli robotun dünyadaki yalnız yaşantısını izlemek için hazırlıklar tamam mı? Film, insanların Dünya'yı terk etmesinden yüzlerce yıl sonra, yalnız bir temizlik robotu olan WALL-E'nin maceralarını anlatıyor. Filmi izlerken bu sevimli robotumuzun yaşantısına anlam katacak EVE ile tanışma hikâyesine de tanık olacaksınız. Bu filmle robotların dünyasına eşlik ederken kendinizi duyguların ve ilişkilerin önemiyle ilgili düşüncelere dalarken bulabilirsiniz.

Yapay zekâ ve insan ilişkileri üzerine: Her

Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu

Dram, Romantik, Bilim Kurgu Yıl: 2014

2014 Oyuncular: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams

Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams Senarist: Spike Jonze

Spike Jonze Yönetmen : Spike Jonze

: Spike Jonze IMDb: 8.0

Yalnızlık ve yaratıcılık problemi ile karşı karşıya olan yazarın kendi kurduğu sistemle kurmuş olduğu ilişkiyi anlatır. Yapay zekâ ile insan ilişkisini izleyebileceğiniz bu filmde Joaquin Phoenix'in eşsiz oyunculuğuna şahit oluyoruz. Filmde sadece yapay zekâ ve insan ilişkisini değil, duyguları ve ilişkileri irdileme fırsatı da bulacaksınız.

Ayın karanlık bir köşesinde üç yıl deneyimi: Moon

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Bilim Kurgu, Gerilim Yıl: 2010

2010 Oyuncular: Sam Rockwell, Robin Chalk, Matt Berry

Sam Rockwell, Robin Chalk, Matt Berry Senarist: Duncan Jones, Nathan Parker

Duncan Jones, Nathan Parker Yönetmen : Duncan Jones

: Duncan Jones IMDb: 7.7

2009 yapımı bir bilim kurgu filmi Moon, Ay'da üç yıl boyunca tek başına helyum-3 madenciliği yapan Sam Bell'in hikâyesini anlatıyor. Sam, görev süresi sona ererken bazı tuhaf olaylar yaşar ve kendisiyle ilgili şok edici bir gerçeği öğrenir. Filmde Sam'in duygusal ve zihinsel keşiflerine tanıklık ederken göz alıcı uzay sahneleriyle yolculuğa eşlik edeceksiniz.

Yapay zekâ robotu Alicia Vikander ile tanışma hikayesi: Ex Machina

Tür: Dram, Bilim-Kurgu

Dram, Bilim-Kurgu Yıl: 2015

2015 Oyuncular: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac

Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac Yönetmen : Alex Garland

: Alex Garland IMDb: 7.7

Dünyanın önde gelen firmalarından birinin yazılımcısı olan Caleb, şirket içinde kazandığı yarışmanın ödülü sonucunda başına geleceklerden habersizdir. Dünyada ilk tamamlanmış yapay zekâ robotu ve Caleb'in nasıl ilişki kuracağı merak konusu.

Eğlenceli bir aile macerasına tanıklık etmek ister misiniz? The Mitchells vs the Machines ile maceradan maceraya!

Tür: Komedi, Animasyon, Aile, Macera

Komedi, Animasyon, Aile, Macera Yıl: 2021

2021 Oyuncular: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph

Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph Yönetmen : Michael Rianda

: Michael Rianda IMDb: 7.6

Hayalini kurduğu sinema okulunu kazanan kahramanımız ve ailesinin yolculuğunu ve bu yolculuk esnasında olanları konu alır. Robotların dünyayı sardığı ve sokaklarda dolaştığı, teknolojinin âdeta ayaklandığı keyifli bir animasyon izlemeye hazır mısınız?

Marvel evreni süper kahramanları yapay zekâya karşı: Avengers: Age of Ultron

Tür: Macera, Aksiyon, Bilim-Kurgu

Macera, Aksiyon, Bilim-Kurgu Yıl: 2015

2015 Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson Yönetmen : Joss Whedon

: Joss Whedon IMDb: 7.3

Tony Stark ve süper kahramanların barış koruma programını gerçekleştirmek için yapmış olduğu eylemleri konu alan bu filmi izlemediyseniz hemen ekran başına geçebilirsiniz. Tony Stark ve Bruce Banner'ın barışı koruma amacıyla geliştirdikleri yapay zekâ programı Ultron, beklenmedik bir şekilde kontrolden çıkarak dünyayı yok etme tehdidi oluşturur. Ultron ve süper kahramanların savaşını konu alan bu filmde pek çok ünlü oyuncuyu görebilirsiniz.

Bu içeriğimizde yapay zekâ temalı 10 filmi derledik. Peki siz hangilerini izlediniz ya da önermek istediğiniz başka filmler var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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