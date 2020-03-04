Dünyanın en popüler film serilerinden bir tanesi olan James Bond’un bu sene içerisinde çıkacak olan yeni filmi No Time To Die’ın vizyon tarihi ertelendi. Filmin vizyon tarihinin ertelendiği duyurusu, filmin resmi Twitter hesabından yapıldı.

James Bond serisinin bu sene çıkacak olan yeni filmi No Time To Die’ın ertelendiği duyuruldu. Filmin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada küresel salon pazar payı üzerindeki değerlendirmeler sonrasında filmin Kasım 2020’ye ertelendiği duyuruldu.

Filmin resmi Twtitter sayfasından yapılan açıklamasında MGM, Universal; filmin yapımcıları Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli’nin filmin vizyon tarihinin ertelenmesinin film için en iyi karar olduğu sonucunda anlaştığı belirtildi.

Filmin yeni vizyon tarihi

Filmin yeni vizyon tarihi Birleşik Krallık için 12 Kasım 2020, ABD için ise 25 Kasım 2020 olarak belirlendi. Filmin ülkemizdeki ve dünyanın geri kalanındaki vizyon tarihi ise ilerleyen dönemlerde açıklanacak.

Filmin vizyon tarihinin ertelenmesinin sebebi olarak Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan, vaka sayısı 90 bini, ölüm sayısı ise 3 bini geçen Corona virüsü olduğu düşünülüyor. Filmin hayranları tarafından oluşturulan iki web sitesi yayınladıkları açık mektupta da halk sağlığı açısından filmin ertelenmesinin en doğru karar olacağını ifade etmişlerdi.

Bu aslında sinema dünyasındaki tek erteleme kararı da değil. Daha önce Disney de Birleşik Krallık’ta düzenleyeceği kırmızı halılı Disney+ etkinliğinin ertelendiğini duyurmuştu. Virüs endişesi sebebiyle birçok insanın bir araya geleceği etkinlikler iptal kararı almaya başladı.

THR’da yer alan habere göre Corona virüsü salgını, küresel film endüstrisinde 5 milyar dolarlık bir kayba neden olabilir. Çin’deki sinemalar haftalardır kapalı durumda bulunuyor ve salgın sebebiyle Güney Kore, İtalya ve Japonya gibi ülkelerde insanlar sinema gibi toplu etkinliklere katılmıyorlar.