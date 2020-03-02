Başrolünü Elisabeth Moss'un üstlendiği bilim kurgu korku filmi The Invisible Man'in yazarı ve yönetmeni Leigh Whannell, filmde yarattığı görünmezlik teknolojisini Avustralya’daki Sydney Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarına doğrulattığını açıkladı.

1933 yılında H.G. Wells‘in romanından beyaz perdeye uyarlanan aynı adlı filmin yeniden yorumlanmış versiyonu olan The Invisible Man (Görünmez Adam), geride bıraktığımız cuma günü ülkemizde vizyona girdi. Açılış hafta sonunu yaklaşık 30 milyon dolarla kapatarak, oldukça iyi bir lansmana imza atan bilim kurgu korku filmi, kendisini görünmez yapmanın bir yolunu bulan çılgın bilim insanı Adrian Griffin’in eski kız arkadaşı Cecilia'ya yaşattığı fiziksel ve psikolojik şiddeti gözler önüne seriyor.

Orijinal The Invisible Man filmindeki kahramanımız, kendisini görünmez yapabilmek için hazırladığı özel bir iksiri içiyordu. Yeni versiyon ise görünmezlik teknolojisine daha farklı bir yorum getiriyor. Q&A Los Angeles'a konuşan The Invisible Man’in senaristi ve yönetmeni Leigh Whannell, filmdeki yeni görünmezlik teknolojisini nasıl yarattığını ve bu süreçte hangi aşamalardan geçtiğini anlattı.

Elisabeth Moss ve Leigh Whannell

Whannell “Karakterin, herhangi bir süper kahraman filmindeki gibi kendisine serum veya benzeri bir şey enjekte etmesini istemedim. Bu yüzden iksir fikrinden uzaklaşmak istedim. Böylece görünmezlik teknolojisini nasıl daha gerçekçi ve güvenilir yapabileceğimi düşünmeye başladım” dedi.

Prodüksiyon tasarımcısı Alex Holmes ile birlikte Avustralya’da bulunan Sydney Teknoloji Üniversitesi'ndeki bazı bilim insanlarını ziyaret ettiklerini ve takım elbise fikirlerini kendilerine sunduklarını belirten Whannell, “Başlangıçta üç tane fikrimiz vardı ancak takım elbise fikrine ‘Evet, bu işe yarayabilir' dediler. Bu fikrin güvenilir olmasını sağlamak için birçok çalışma yaptılar. İzleyicilerin filmi seyrederken, tuhaf ya da günlük gerçeklikten çok uzak olduğu hissine kapılmamalarını istedim” ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosunda Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer ve Aldis Hodge gibi başarılı isimlerin olduğu The Invisible Man, ABD sinemalarındaki ilk gününde 9,9 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Yalnızca 7 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilen film, 28 Şubat tarihinde izleyicilerle buluşmuştu.

The Invisible Man fragmanı