Corona Virüsü Sebebiyle Vizyon Tarihi Ertelenen Filmler

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Dünya genelinde 100’den fazla ülkeye yayılan ve birçok ülkedeki ticari faaliyetleri neredeyse durma noktasına getiren Corona virüsü, sinema salonlarını ve filmleri de etkiledi. Salgın hastalık sebebiyle yakın tarihte vizyona girecek olan birçok filmin vizyon tarihi ertelendi.

Çin’de ortaya çıkan ve 5 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, dünya genelinde insanların toplu halde yaptığı etkinliklerin de iptal edilmesine sebep oldu. Doğal olarak sinema salonları ve filmler de bunlardan payını aldı.

Dünyanın birçok ülkesinde insanlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılırken yakın zamanda vizyona girecek olan filmlerin de vizyon tarihinde değişiklikler oldu. Bazı yerli filmlerin ve Hollywood filmlerinin vizyon tarihleri ötelendi. İşte vizyon tarihi değişen filmler.

No Time To Die

james bond no time to die

Vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Ertelenen vizyon tarihi: 12 Kasım 2020

9 Kere Leyla

9 kere leyla

Vizyon tarihi: 20 Mart 2020

Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz

Mulan

mulan

Vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz

Peter Rabbit 2

peter rabbit 2

Vizyon tarihi: 27 Mart 2020

Ertelenen vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020

A Quiet Place 2

a quiet place 2

Vizyon tarihi: 20 Mart 2020

Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz

Adanış: Kutsal Kavga

adanış: kutsal kavga

Vizyon tarihi: 20 Mart 2020

Ertelenen vizyon tarihi: 18 Aralık 2020

Antlers

antlers

Vizyon tarihi: 22 Mayıs 2020

Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas

aslan: hürkuş kayıp elmas

Vizyon tarihi: 13 Mart 2020

Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz

The New Mutants

the new mutants

Vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz

Malazgirt 1071

malazgirt 1071 film

Vizyon tarihi: 13 Mart 2020

Ertelenen vizyon tarihi: 18 Eylül 2020

Fast & Furious 9 

hızlı ve öfkeli 9

Vizyon tarihi: 22 Mayıs 2020

Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz

Müstakbel Damat

müstakbel damat

Vizyon tarihi: 13 Mart 2020

Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
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Escape Room 2

escape room 2

Vizyon tarihi: 4 Nisan 2020

Ertelenen vizyon tarihi: 1 Ocak 2021

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/corona-virus-nedeniyle-gosterimi-ertelenen-filmler,M5Q90KtnP06vpBVyr-xvuw/N5lE6Cy_Ukyb_DmqZsLsAQ
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