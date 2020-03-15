Corona Virüsü Sebebiyle Vizyon Tarihi Ertelenen Filmler

Çin’de ortaya çıkan ve 5 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, dünya genelinde insanların toplu halde yaptığı etkinliklerin de iptal edilmesine sebep oldu. Doğal olarak sinema salonları ve filmler de bunlardan payını aldı.
Dünyanın birçok ülkesinde insanlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılırken yakın zamanda vizyona girecek olan filmlerin de vizyon tarihinde değişiklikler oldu. Bazı yerli filmlerin ve Hollywood filmlerinin vizyon tarihleri ötelendi. İşte vizyon tarihi değişen filmler.
No Time To Die
Vizyon tarihi: 3 Nisan 2020
Ertelenen vizyon tarihi: 12 Kasım 2020
9 Kere Leyla
Vizyon tarihi: 20 Mart 2020
Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
Mulan
Vizyon tarihi: 17 Nisan 2020
Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
Peter Rabbit 2
Vizyon tarihi: 27 Mart 2020
Ertelenen vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020
A Quiet Place 2
Vizyon tarihi: 20 Mart 2020
Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
Adanış: Kutsal Kavga
Vizyon tarihi: 20 Mart 2020
Ertelenen vizyon tarihi: 18 Aralık 2020
Antlers
Vizyon tarihi: 22 Mayıs 2020
Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas
Vizyon tarihi: 13 Mart 2020
Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
The New Mutants
Vizyon tarihi: 3 Nisan 2020
Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
Malazgirt 1071
Vizyon tarihi: 13 Mart 2020
Ertelenen vizyon tarihi: 18 Eylül 2020
Fast & Furious 9
Vizyon tarihi: 22 Mayıs 2020
Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
Müstakbel Damat
Vizyon tarihi: 13 Mart 2020
Ertelenen vizyon tarihi: Belirsiz
Escape Room 2
Vizyon tarihi: 4 Nisan 2020
Ertelenen vizyon tarihi: 1 Ocak 2021