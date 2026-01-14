Honda, 2027'de Yeni Logosunu Kullanmaya Başlayacak: Peki Nasıl Görünecek?

Honda, ilk kez birkaç yıl önce gördüğümüz yeni logosuna ilişkin bir duyuru yayımladı. Şirketin açıklamasına göre daha önce konsept modellerde gördüğümüz logo, 2027 yılı itibarıyla seri üretim modellerde de kullanılmaya başlayacak. Peki yeni logo nasıl görünecek?

Türkiye'de de çok sevilen otomobil markalarının başında gelen Honda'dan radikal bir açıklama geldi. Şirket, 2027 yılı itibarıyla yeni bir logoya geçiş yapacağını açıkladı. Yeni logo, firmanın ikonikleşmiş logosunun biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Aslına bakacak olursak Honda'nın yeni logosuyla birkaç yıl önce tanıştık. Şirket, "Zero" serisi konsept otomobillerde modern bir logo sergiledi ancak bu logoyu seri üretim otomobillerine taşımadı. İşte arka planda yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu logonun sadece konsept veya elektrikli modellerde değil, tüm otomobillerde kullanılmasına karar verildi.

Honda'nın yeni logosu işte böyle görünecek:

Honda'nın yeni logosu, geçmişte olduğu gibi H harfinden ibaret olacak. Ancak bu logonun çevresinde herhangi bir çerçeve bulunmayacak. Firma, artık geleneksel hâle getirdiği "iki kişinin el ele tutuşması" senaryosunu, yeni logoda da korumaya devam edecek. Bu arada; yeni logonun Honda bayileri ile internet sitesi gibi pazarlama kanallarında da kullanılacağını belirtelim.

Honda tarafından yapılan açıklamaya göre yeni logo, 2027 yılında kademeli olarak kullanıma sunulacak. Önce elektrikli modeller ve büyük boyutlu hibritler, yeni logoyu kullanmaya başlayacak. Ardından da diğer modeller, yeni logoya geçiş yapacak. Bakalım Honda tutkunlarının yeni logoya yönelik tepkileri nasıl olacak...