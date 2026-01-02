Honda, Civic Satışlarının Neden Durdurulduğunu Resmen Açıkladı!

Honda Türkiye, bugün itibarıyla satışlarını sonlandırdığı Civic ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama, malumun ilamı niteliğindeydi. İşte Honda Türkiye'nin Civic'le ilgili açıklaması...

Bugün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Japon otomobil devi Honda'nın Ocak 2026 güncel fiyat listesini açıkladığını ve buna paralel olarak Civic satışlarını durdurduğundan bahsetmiştik. Bu aslında şaşırtıcı bir durum değildi. Rakiplerine kıyasla yüksek fiyatlı olan Civic, ilave gümrük vergisi nedeniyle dudak uçuklatan seviyelere ulaşacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emre Özpeynirci, Honda'nın konuyla ilgili resmî açıklamasını paylaştı. Honda tarafından yapılan açıklamayı malumun ilamı olarak nitelendirebiliriz.

İşte Honda Türkiye'nin Civic'le ilgili resmî açıklaması:

Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz.

Yukarıdaki açıklama, ülkemizde çok sevilen Honda Civic'in uzunca bir süre Türkiye'ye gelmeyeceğini gözler önüne seriyor. Açıkçası bu karar hiç şaşırtıcı değil çünkü artık Türkiye'ye Civic ithal etmek hiç kolay olmayacak. Zaten oldukça yüksek fiyatlı olan otomobil, ilave gümrük vergisi nedeniyle daha da pahalı bir araç hâline gelecekti. Bunun bilincinde olan Honda da Civic'i resmî olarak Türkiye'den çekmiş oldu. Webtekno olarak bundan sonraki süreçte Volkswagen'i yakın markaja alacağız. Bakalım Polo, Türkiye'den ne zaman çekilecek...

Honda güncel fiyat listesi için: