Honda, bugün yaptığı yeni açıklamada 2030 yılına kadar 30 farklı elektrikli otomobil modeli çıkaracağını duyurdu. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde yaptığı harcama planlarını paylaştı.

Japonya merkezli otomobil devi Honda, neredeyse tam bir yıl önce elektrikli otomobiller hakkındaki planını paylaşmıştı. Buna göre Honda, 2040 yılına kadar tüm araçlarının elektrikli olmasını hedeflediğini, 2030 yılına kadar da otomobil satışlarının %40’ının elektrikli otomobillerden oluşmasını hedeflediğini duyurmuştu.

Honda, hedefine ulaşmak üzere çalışmalarına devam ederken bugün otomobil sektörünü yakından ilgilendiren bir açıklama daha paylaştı. Şirket, bu kez bir hedef değil, bir plan açıkladı. Honda, 2030 yılına kadar 30 yeni elektrikli otomobil modelini piyasaya süreceğini duyurdu. Ayrıca her yıl iki milyon araç üretimini de hedeflediğini paylaştı.

10 yıl boyunca büyük yatırımlar yapılacak:

Bunun yanı sıra şirket, önümüzdeki 10 yıl boyunca elektrifikasyon için 40 milyar dolar harcamayı planladığını ifade etti. Honda’nın bu harcamaları, kendi elektrifikasyon mimarisini oluşturmak, uzay araştırmalarında yeni büyüme fırsatlarını keşfetmek, elektrikli dikey kalkış yapabilen araçlar geliştirmek ve avatar robotlar üretmek için yapılacak harcamaları da kapsayacak.

Bu harcamanın yanı sıra şirket, yine aynı süre içinde araştırma ve geliştirme için 64 milyar dolarlık yatırım yapacak. Son olarak şirket, her yıl Honda’nın işini genişletmesini sağlayacak girişimler için de 80 milyar dolarlık yatırım ayrılacak.