Honda, 2040 Yılında Yalnızca Elektrikli Otomobil Üretecek

Sıfır emisyon konusunda ciddi adımlar atan ve geleceğin elektrikli otomobil dünyasında yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Honda, 2040 yılında tüm araçlarının elektrikli olacağını açıkladı.

Tüm büyük otomobil üreticileri, yönlerini elektrikli otomobillere çevirmeye başlamış durumdalar. Şu anda hibrit otomobillerin de epey önemli rol oynadığı bu geçiş sürecinden sonra, neredeyse tüm üreticilerin ilerleyen yıllarda tamamen elektrikli otomobil üretme hedefleri var. Bu artık yalnızca bu teknolojiyi üreten ve sunan 'elektrikli otomobil üreticisi' olmak ile ilgili değil, aynı zamanda markaların imajları için de gelecek adına önemli bir karar olarak değerlendiriliyor

Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde hükümetler de elektrikli otomobil kullanımı ile ilgili teşvikler veriyor, gelecekte elektrikli otomobillerin kullanımına yönelik önemli kararlar alınıyor. Pek çok hükümet, benzinli ve dizel araçları yasaklamayı, ilerleyen yıllarda tamamen elektrikli araçlara geçiş yapmayı hedefliyor. Buna bağlı olarak üreticiler de bir bir ne zaman yüzde 100 elektrikliye geçmiş olacaklarını açıklıyorlar.

Honda'nın hedefi 2040:

Şimdiye kadar bu türden taahhüt veren otomobil üreticilerinin başında Jaguar geliyor. Jaguar'ın belirlediği tarih ise oldukça yakın; 2025. Bir diğer üretici olan Cadillac'ın hedefi ise 2030. Bu noktada önemli kararlar alan bir diğer üretici ise Honda. Honda, 2022 yılında Avrupa'da benzinli ve dizel satışı yapmayı durduracağını açıklamıştı.

Yapılan son açıklamalara göre ise Honda, 2040 yılında yalnızca elektrikli otomobil üreten bir üreticiye dönüşmüş olacak. Bu süreçte ilk olarak 2030'a kadar yüzde 40, 2035'e kadar yüzde 80 elektrikli otomobil satışına ulaşmayı hedefleyen Honda, nihayetinde 2040 yılında bir 'elektrikli otomobil üreticisi' olmuş olacak.

Güvenli sürüş hedefleri:

Honda'nın üzerinde durduğu bir diğer önemli konu başlığı ise gelişmiş ve güvenli otonom sürüş sistemleri. 2050 yılına kadar sıfır otomobil ve motosiklet kazasını hedefleyen şirket, gelişmiş sürücü destek sistemleri için epey mesai harcıyor. Otonom sistemlerin gelecekte otomobil sektöründe ne kadar önemli bir yer kaplayacağını görmek çok da zor olmadığı için Honda'nın bu konularda çalışmalarını artırmış olması oldukça normal.