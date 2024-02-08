Honda, Kuzey Amerika'da sattığı 750 bin adet otomobil için önemli bir geri çağırma programı başlattı. Bu programın nedeni, kendi kendine açılan hava yastıkları. Honda Türkiye, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Japon otomotiv devi Honda'dan çok önemli bir açıklama geldi. Şirket, 750 bin civarında otomobili için bir geri çağırma programı başlattı. Şu an için Kuzey Amerika'yı kapsayan program, araçlar ve sahipleri için kritik önem arz ediyor. Çünkü bu geri çağırma programının nedeni, kendi kendine açılan hava yastıkları.

Edinilen bilgilere göre Honda otomobillerdeki sorun, ilk kez Ağustos 2020'de tespit edildi. O günden beri en az 3800 müşterisinden şikâyet alan dev şirket, nihayetinde sorunu çözebildi. Yapılan açıklamalara göre 750 bin adet Honda ve Acura otomobili etkileyen sorun, ön yolcu koltuğundaki ağırlık sensörüyle ilgili. Burada kullanılan kondansatörün zaman geçtikçe aşındığı ve kendi kendine çatladığı tespit edildi. Bu da kısa devre riskine ek olarak, sensörün bozulmasına ve bir kaza anında açılmaması gereken hava yastığının kendi kendine açılmasına neden oluyor. Bu, olası bir durumda büyük yaralanmalara neden olabilir.

Türkiye için resmî bir açıklama yok ama...

Honda Türkiye, ABD'de başlatılan geri çağırma programına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak aracınızın SRS ışığı yanıyorsa veya hava yastığı göstergesi kapalı kalıyorsa bir Honda servisi ile görüşmenizde fayda olabilir. Ancak bu sorunları yaşamadıysanız aracınızdan emin olmaya devam edebilirsiniz. En azından bilindiği kadarıyla durum bu...

Peki Honda'nın geri çağırma programı, hangi araçları kapsıyor? Dilerseniz son olarak, hatadan etkilenen modellere yakından bakalım.

Honda Accord: 2019-2021 üretim yılı olanlar

2019-2021 üretim yılı olanlar Honda Accord Hybrid: 2019-2020 üretim yılı olanlar

2019-2020 üretim yılı olanlar Honda Civic Coupe: 2019 üretim yılı olanlar

2019 üretim yılı olanlar Honda Civic Sedan: 2019-2021 üretim yılı olanlar

2019-2021 üretim yılı olanlar Honda Civic Hatchback: 2020-2021 üretim yılı olanlar

2020-2021 üretim yılı olanlar Honda Civic Type R: 2020 üretim yılı olanlar

2020 üretim yılı olanlar Honda CR-V ve CR-V Hybrid: 2019-2020 üretim yılı olanlar

2019-2020 üretim yılı olanlar Honda Fit: 2019 üretim yılı olanlar

2019 üretim yılı olanlar Honda HR-V: 2019-2021 üretim yılı olanlar

2019-2021 üretim yılı olanlar Honda Insight: 2020 üretim yılı olanlar

2020 üretim yılı olanlar Honda Odyssey: 2019-2021 üretim yılı olanlar

2019-2021 üretim yılı olanlar Honda Pilot: 2019-2021 üretim yılı olanlar

2019-2021 üretim yılı olanlar Honda Passport: 2019-2020 üretim yılı olanlar

2019-2020 üretim yılı olanlar Honda Ridgeline: 2019-2020 üretim yılı olanlar

2019-2020 üretim yılı olanlar Acura MDX ve RDX: 2019-2021 üretim yılı olanlar

2019-2021 üretim yılı olanlar Acura TLX: 2019-2020 üretim yılı olanlar