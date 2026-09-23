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Honda, Yeni Nesil Hibrit Modellerine Öncelik Verecek: İlk Model CR-V Olacak!

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Honda, yeni nesil hibrit modellerine öncelik vererek önümüzdeki yıl üretime başlayacak. İlk model, CR-V olacak.

Honda, Yeni Nesil Hibrit Modellerine Öncelik Verecek: İlk Model CR-V Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Honda, Kuzey Amerika pazarı için planladığı iki elektrikli model de dahil olmak üzere üç yeni model projesini ani bir kararla iptal etmesinin ardından dikkat çeken bir stratejik değişime imza attı. Şirket, elektrikli araç sürecindeki bu vites değişiminin ardından uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil hibrit teknolojisine ağırlık vererek planlarını öne çekmeye başladı.

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Markanın mevcut hibrit düzeninin yerini alacak olan bu beşinci nesil sistem, lansman takviminde ilk sırayı yenilenen CR-V Hybrid modeline verecek. Önümüzdeki yıl itibarıyla yeni nesil hibrit Honda modellerin geldiğini göreceğiz.

İçerikten Görseller

Honda, Yeni Nesil Hibrit Modellerine Öncelik Verecek: İlk Model CR-V Olacak!
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Üretim maliyeti düşecek

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Honda'nın yeni beşinci nesil hibrit güç aktarma organı, verimlilik alanında ciddi bir teknik sıçramayı temsil ediyor. Nikkei Asia raporlarına göre yeni sistem, mevcut hibrit kurulumuna kıyasla yakıt ekonomisinde %10'dan fazla iyileşme sağlayacak. Üretici açıdan daha da kritik olan gelişme ise üretim süreçlerinde gizli; bu yeni hibrit sistemin üretimi, güncel sisteme kıyasla %30 daha ucuza mal edilecek.

Sistemin kalbinde, direkt enjeksiyonlu yeni bir 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor ve ona eşlik eden iki adet yeni elektrik motoru yer alacak. Ayrıca yeni Prelude modelinde olduğu gibi, bu sistemi benimseyen tüm Honda modellerinin sanal vites geçiş hissi sunan "S+ Shift" sistemini kullanması bekleniyor.

Yenilenen CR-V ve sonrasında bu sistemi devralacak Accord, Civic, HR-V gibi modeller, yalnızca yeni bir motorla sınırlı kalmayacak. Araçlar, Honda’nın geçtiğimiz yılın sonlarında sergilediği yeni nesil orta boy platformu üzerine inşa edilecek. Yeni platform ile yeni hibrit sisteminin entegrasyonu, güncel bir Honda modeline kıyasla toplam ağırlıkta yaklaşık 90 kg kadar bir hafifleme sağlayacak. Şasi mimarisi, kasıtlı olarak önceki nesillere göre daha fazla esneklik sunacak. Bu yapısal mimari, aracın yol pürüzsüzlüklerini ve darbe emilimini artırarak daha konforlu bir sürüş sunmayı hedefliyor.

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