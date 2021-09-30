Büyük bir değişikliğe giden Honda, Civic modelinin ikiz kardeşi gibi görünen yeni sedan modeli Integra'yı tanıttı. Şimdilik sadece Çin'de satışa sunulan araç, Civic ile aynı altyapıya sahip olmakla birlikte 180 beygir güç üreten bir motora sahip.

Honda'nın ABD, Kanada ve Hong Kong'da satışa sunulmak üzere ürettiği prestijli otomobil markası Integra'dan uzun zamandır bir ses soluk çıkmıyordu. Dünya çapında satış rekorları kıran Civic'in ardından Japon otomobil devinin yeni hamlesi, Integra'yı tamamen yenileyerek yeniden otomobilseverlerin karşısına çıkarmak oldu.

Civic ile aynı altyapıyı paylaşmasına rağmen daha sportif bir görünüme sahip olan yeni Integra, şu anda sadece Çin'de satışa sunulacak ve aracın Çin sınırlarından çıkıp diğer ülkelerde de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Dilerseniz arabanın sahip olduğu özelliklere daha yakından bakalım.

Aracın motor özellikleri henüz açıklanmamış

Yeni Honda Integra'nın iç mekan tasarımına dair görüntüler henüz paylaşılmadı. Araç hakkında şimdilik bir sır olmaya devam eden en büyük detay ise motoru. Şu ana kadar aktarılan bilgilerde kaç litrelik olduğu henüz bilinmeyen motorun 240 nm'lik tork ile 180 beygir güç üreteceği ve CVT şanzımanla birlikte geleceği söyleniyor.

Yeni Integra'yı Civic'ten ayıran en büyük özelliklerden birisi de renk seçenekleri oldu. Zümrüt Mavisi ve Ateş Sarısı gibi son derece canlı renk seçeneklerine sahip Integra, 18 inç boyutunda Civic'ten farklı bir tasarıma sahip jantlarla donatıldı.

Honda Integra'nın paylaşılan fotoğrafları: