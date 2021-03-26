Honda, bu yıl içinde üretimi durduracağı Gebze'deki fabrikasının yeni sahibinin kim olduğunu açıkladı. Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre fabrikanın HABAŞ Topluluğuna devri için anlaşma sağlanmış durumda.

Japon teknoloji devi Honda, 2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru ile Gebze’de bulunan ve Türkiye’de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı içinde üretimi durduracağını açıklamıştı. Honda, bu açıklamayı gerçekleştirdiği sırada tesisin yeni sahibinin kim olacağını ise açıklamamıştı.

Bir basın açıklaması yayınlayan Honda, şu ana kadar Civic Sedan için bir doğumhane sayılabilecek üretim tesisinin yeni sahibini açıkladı. Honda, konuyla ilgili olarak olarak şu açıklamayı paylaştı:

“Honda Türkiye A.Ş., Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleşecektir.

1992 yılın beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir.”

Honda, Türkiye fabrikasında ne üretiyordu?

Honda’nın 1997 yılından bu yana, 24 yıldır üretime devam ettiği fabrikasını kapatma kararı aldığını açıklaması, tabii olarak üzüntü ile karşılanmıştı. Honda Civic sedan modelinin üretiminin gerçekleştirildiği fabrika, yıllık 38 bin araç üretim kapasitesine sahipti ve yaklaşık 770 kişiye istihdam sağlıyordu. Fabrikada üretimin durmasıyla birlikte Honda Civic sedan, “yerli” statüsünü kaybetmiş olacak.