YouTuber'ların tepki gösterdiği Honey skandalının ardından Google, Chrome uzantı politikalarını güncelledi ve affiliate linklere sınırlama getirdi.

Google, popüler tarayıcı uzantısı Honey'nin, içerik üreticilerinin bağlı kuruluş (affiliate) linklerini kendi lehine değiştirdiği iddialarının ardından yeni kurallar getirdi. Şirket, özellikle kullanıcı eylemi olmadan eklenen bağlı kuruluş linklerini hedef alan yeni düzenlemelerle, tarayıcı uzantılarındaki bu tür uygulamaları kısıtlamayı amaçlıyor.

Google, dünyanın en popüler YouTuber'larının "dolandırıcı" damgası yemesine neden olan skandaldan sonra Chrome uzantı politikasını değiştirme kararı verdi. İşte değişen uzantı politakası ile ilgili detaylar!

Google harekete geçti

Google'ın güncellenen politikalarına göre, tarayıcı uzantıları yalnızca temel işlevleriyle doğrudan ilişkili ve kullanıcıya somut bir fayda sağlayan bağlı kuruluş linklerini içerebilecek. Kullanıcı farkında olmadan veya herhangi bir indirim, nakit iade ya da bağış gibi bir avantaj sağlamadan yapılan yönlendirmeler artık ihlal olarak değerlendirilecek.

Yeni kurallar kapsamında en sık yapılan ihlaller arasında, uzantının sürekli olarak arka planda affiliate linkleri eklemesi ve kullanıcının doğrudan bir işlem yapmadığı durumlarda yönlendirme gerçekleştirmesi yer alıyor.

YouTuber MegaLag, Honey’nin bu uygulamalarını eleştiren bir video yayınladı ve konu kısa sürede gündem oldu. 17 milyondan fazla izlenen bu video sonrası, Google’ın yeni düzenlemeleri getirme kararı aldığı düşünülüyor. MegaLag, olayla ilgili daha fazla detay paylaşacağını ancak şu an için bazı bilgileri açıklayamayacağını belirtti. Öte yandan Legal Eagle, Honey’nin bağlı kuruluş uygulamaları nedeniyle PayPal’a dava açtı. Şirketin, içerik üreticilerinden izinsiz şekilde kazanç sağladığı iddiaları mahkemeye taşındı.

Google’ın güncellenen uzantı politikasıyla, bağlı kuruluş linklerinin kötüye kullanımının önüne geçilmesinin amaçlandığı paylaşıldı. Yeni kuralları, tarayıcı uzantılarında yalnızca kullanıcıya şeffaf ve doğrudan fayda sağlayan yönlendirmelere izin vereceği belirtildi.