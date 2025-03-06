YouTube, CEO Neal Mohan'ın sahte videolarıyla hesap bilgilerini çalan ve kripto dolandırıcılığı yapan yeni yöntem hakkında uyarıda bulundu.

YouTube, kullanıcılarını yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı. Şirketin CEO'su Neal Mohan'ın yapay zekâyla hazırlanmış sahte videosunu kullanan dolandırıcıların, YouTube'un para kazanma kurallarının değiştiğini öne sürerek kullanıcıları kandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Platform özellikle kişisel olarak gönderilen bu tarz videolara karşı herkesin dikkatli olmasını istiyor. Aman dikkat edin!

YouTube, kullanıcılarını yeni bir dolandırıcılık yöntemi hakkında uyardı. YouTube, kullanıcıların kendilerine özel olarak gönderilen bu tür videolara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar!

Sahte bağlantılarla tuzağa düşen hesaplar kripto dolandırıcılığında kullanıldı

Kullanıcılar, kendilerine gönderilen bağlantıya tıkladıklarında, giriş bilgilerini isteyen sahte bir web sayfasına yönlendirildikleri ifade edildi. Bu sayfada hesaplarının kısıtlanacağı tehdidiyle karşılaşan kullanıcıların, giriş bilgilerini paylaşmaları durumunda hesaplarının dolandırıcıların kontrolüne geçtiği aktarıldı. Ele geçirilen hesapların ise daha sonra kripto para dolandırıcılığı içeren canlı yayınlarda kullanıldığı bildirildi. YouTube tarafından yapılan resmi açıklamada, kullanıcıların bu tarz özel videolara kesinlikle itibar etmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ocak 2025 sonunda ortaya çıkan bu yeni dolandırıcılık yönteminden birçok içerik üreticisinin etkilendiği açıklandı. Kullanıcılardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçen YouTube'un, hesap güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli uyarılar yayımlamaya devam ettiği belirtildi.