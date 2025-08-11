Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, HONOR'un 10 bin mAh bataryalı telefonuyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Henüz ismi bile bilinmeyen telefonun işlemcisi belli olmuş durumda.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, bundan birkaç hafta önce dikkat çeken bir gelişme ile gündem olmuştu. Şirketin 10 bin mAh kapasiteli bataryaya sahip olan bir telefon üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Şimdiyse bu akıllı telefonla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, HONOR'un yaklaşmakta olan telefonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada bataryanın gerçekten 10 bin mAh olduğunu doğrulatan Digital Chat Station, telefonun işlemcisini de resmen açıkladı.

HONOR'un 10 bin mAh bataryalı telefonu, MediaTek Dimensity 8500 işlemciyle gelecek!

Digital Chat Station tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşmakta olan telefonda MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Telefonun test aşamasında olduğunu belirten Digital Chat Station, cihazın ismine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu akıllı telefonun 10 bin mAh'lık bataryaya rağmen aşırı kalın bir yapısının olmayacağını ortaya koyuyordu. Hatta iddialara göre HONOR'un yeni telefonu, maksimum 8,5 milimetrelik kalınlık değerine sahip olacak. Digital Chat Station, konuyla ilişkin herhangi bir şey söylemedi.