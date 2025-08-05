Samsung'un yeni giriş seviye telefonu Galaxy A17 5G, Avrupa'da birçok satıcıda listelendi. Resmî tanıtımının ayrıca yapılıp yapılmayacağı bilinmese de listelemeler, telefonun tüm özelliklerini ve fiyatlarını gözler önüne serdi.

Samsung, bu seneki amiral gemisi modellerini tamamlamış ve bütçe dostu telefonlarına odaklanmaya başlamıştı. Tabii ki burada en çok dikkat çeken cihazlar A serisi telefonlardı. Şimdi ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Giriş seviyede bir telefon olan Galaxy A17 5G, Avrupa’da birçok satıcıda listelendi. Samsung’dan resmî tanıtımının gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak listelemeye bakarak sessiz sedasız duyurulduğunu ve tüm detaylarının belli olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A17 modeli, daha önceki sızıntılara uyan bir tasarımla geliyor. Ön tarafta, artık modası geçmiş diyebileceğimiz ancak bu tarz ucuz telefonlarda kullanılan çentikli tasarım var. Arkada ise pil şeklinde kamera adasına yerleştirilen 3’lü kamera kurulumu bulunuyor.

Samsung Galaxy A17 5G neler sunuyor?

Samsung Galaxy A17 modeli, 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. Ekranda, 1100 nit maksimum parlaklık sunulduğunu ekleyelim. Parmak izi sensörü ise cihazın yan tarafına yerleştirilmiş. Bunlar dışında IP54 suya ve toza dayanıklılığı ve siyah, mavi, gri renk seçenekleri var.

Telefon, günlük basit kullanım için yeterli olabilecek giriş-orta seviye bir işlemci olan Exynos 1330’dan güç alıyor. Ona 4/8 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor. Kamera tarafına geldiğimizde arkada 50 MP’lik ana, 5 MP’lik ultra geniş ve 2 MP’lik makro kamera görüyoruz. Önde ise çentiğe yerleştirilen 13 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Samsung Galaxy A17 modeli 25W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh’lik bir bataryayla gelecek. Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7’yle çıktığını belirtelim. Teknoloji devi, A17 kullanıcılarına 6 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi sözü de veriyor. Başta da belirttiğimiz gibi bu telefon resmî olarak tanıtılmadı ancak Avrupa’da çoğu satıcıda listelenmeye başladı. Resmen satışa ne zaman çıkacağı belirsiz ancak çok yakında olabilir. Cihazın, Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A17 5G teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 90 Hz, 1100 nit, 90 Hz İşlemci Exynos 1330 RAM 4/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15)

Samsung Galaxy A17 fiyatı