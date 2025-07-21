Günümüzde 7.000 mAh bataryalar giderek standart olmaya başlarken Honor şimdi de 10.000 mAh bataryalı bir telefon üzerinde çalışıyor.

Honor, yılın başında 8.000 mAh bataryaya sahip Honor Power modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından bu ay içinde 8.300 mAh bataryalı Honor X70'i tanıttı. Şimdi ise kulislerde çok daha büyük bir bataryaya sahip yeni bir model konuşuluyor.

Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre Honor, 2026'nın ilk yarısında tam 10.000 mAh bataryaya sahip bir telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İlginç olan ise telefonun bu dev bataryaya rağmen 8.5 mm’den daha kalın olmayacağı söyleniyor. Şimdilik bu yeni telefonla ilgili başka bir bilgi yok ama eğer her şey yolunda giderse bu yeni model Honor Power serisine katılabilir.

10.000 mAh bataryalı telefon 2026 başında gelebilir

Batarya konusunun üstüne düşen tek firma Honor değil. Oppo, 7.000 mAh bataryalı ve 80W hızlı şarj destekli K13 Turbo ve K13 Turbo Pro modellerini çoktan piyasaya sürmüş durumda. Realme de benzer özelliklere sahip Realme 15 Pro’yu bu hafta satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ayrıca yakında tanıtılması beklenen Redmi Note 15 Pro+ ve iQOO Z10 modelleri de sırasıyla 7.000 mAh ve 8.000 mAh batarya ile gelecek. Hâl böyle olunca 7.000 mAh bir nevi yeni standart hâline geliyor diyebiliriz.

Peki sizce bir telefonun 10.000 mAh bataryaya ihtiyacı var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.