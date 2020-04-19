Son yıllarda telefon sektöründe adını sıklıkla duyduğumuz Honor, yeni telefonu 10X Pro'yu çıkarmaya hazırlanıyor. Bir sitede 10X Pro'ya ait olduğu iddia edilen görseller yayınlandı. Görsele göre 10X Pro 64 MP kameraya sahip olacak

Honor, bu hafta Çin'de 10 milyondan fazla Honor 9X serisi telefonu sattığını açıkladı. Bu kadar satıştan sonra ise serinin devam telefonu olan Honor 10x Pro'nun görselleri ortaya çıktı. İddiaya göre Slashleaks, Honor 10x Pro'nun yerini tutan görselleri ortaya çıkardı. Görselden anlaşılanlara göre, Honor 10X Pro, 9X serisinin aksine daha pahalı ve daha kullanışlı bir ekran kullanmış. Ekranın en üstünün sol köşesinde bir boşluk bırakılmış. Bu boşluğun kamera yuvası olduğu tahmin ediliyor.

Honor 10X Pro:

Ortaya çıkan görsellere baktığımız zaman telefonun son derece ince çerçevelerle geleceğini görebiliyoruz. Telefonun arka tarafına bakyığımızdaysa 3 adet kameranın dikdörtgen bir modül içerisine dikey olarak yerleştirildiği görülebiliyor. Kamera modülünün sağ tarafındaki yazıysa telefonun 64 MP'lik bir çözünürlük sunduğunu belirtiyor. Telefonun bir önceki modeli olan 9X Pro, 48 MP kamerayla kullanıcıları etkilemeyi başarmıştı.

Bu sefer 64 MP bir kamerayı tercih eden Honor, kullanıcılara daha iyi bir kamera sunmayı hedefliyor gibi görünüyor. Son zamanlarda çıkan telefonlarda görmeye alışık olduğumuz gibi bu telefonda da 3 kameradan birinin ana kamera, diğerinin geniş açı diğerinin ise derinlik için olduğu düşünülüyor.

Diğer yapılandırmalar henüz belirsiz olsa da, Kirin 810 işlemci 9X serisinin satılmasında büyük rol oynamıştı. Bu göz önüne alındığında Kirin 810'dan daha iyi bir performans sunan ve 5G desteği olan Kirin 820 işlemci kullanılacağı tahmin ediliyor. Ürünün fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak yakın zamanda fiyatının da ortaya çıkması bekleniyor.