Honor 30, 30 Pro ve 30 Pro+ - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei'nin alt markası Honor, yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro+ isimli üç farklı telefon modeli ile tüketicilerin karşısına çıkan şirket, yeni telefonlarıyla ses getirecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, son dönemlerin popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Geçtiğimiz dönemlerde birkaç yeni akıllı telefon modeli ile tüketicilerin karşısına çıkan şirket, şimdi de uzun süredir beklenen Honor 30 serisi ile tüketicilerin karşısına çıktı. Şirket, düzenlediği etkinlikte Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro+ olarak isimlendirilen 3 model duyurdu.

Honor'un duyurduğu yeni akıllı telefonlar, pek çok ortak özelliğe sahip. Ancak elbette, 30 serisindeki telefonları birbirinden ayıran bazı belirgin farklar bulunuyor. Dilerseniz hemen, Honor'un yeni akıllı telefonlarının tasarımlarına ve donanım özelliklerine tek tek bakalım.

Honor 30

Honor 30, 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir OLED ekrana sahip. 60 Hz tazeleme oranına sahip olan ekran, sol üst köşesinde bir delik bulunduruyor ve bu delikte 32 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor. Seride tek bir ön kamera bulunan tek model, Honor 30 olarak karşımıza çıkıyor. Honor 30 Pro ve 30 Pro+ modellerinde çift ön kamera kurulumu yer alıyor.

Honor 30, Kirin 985 işlemciden güç alıyor ve 6 GB ve 8 GB'lik RAM seçeneklerine sahip. 128 GB ya da 256 GB'lik depolama alanı seçeneklerine sahip olan telefon, tüketiciler için yeterli performansı sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonda çift 5G modu, NFC desteği ve Wi-Fi 6 bulunuyor. Ayrıca bu serideki tüm telefonlar, 4.000 mAh batarya ile geliyor.

Honor 30'un arka kısmında 40 MP çözünürlük sunan bir ana kamera, 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüğündeki makro kamera ve 50x hibrit, 10x de optik yakınlaştırma sunan bir telefoto kamera bulunuyor. Honor, yeni akıllı telefonundaki 40 MP'lik ana kamerayı Sony IMX600 sensörünü kullanarak sağlıyor.

Honor 30 teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç, FHD+ çözünürlük OLED, 60 Hz

İşlemci: Kirin 985

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 40 MP + 8 MP + 2 MP + telefoto

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, NFC

Batarya: 4.000 mAh (40 watt hızlı şarj)

Honor 30 fiyatı

6 GB RAM + 128 GB - 425 dolar (yaklaşık 2.920 TL + vergiler)

+ vergiler) 8 GB RAM + 128 GB - 453 dolar (yaklaşık 3.110 TL + vergiler)

+ vergiler) 8 GB RAM + 256 GB - 495 dolar (yaklaşık 3.400 TL + vergiler)

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro; 6.57 inç büyüklüğünde kavisli ekrana sahip. Bu ekran, tüketicilere FHD+ çözünürlüğü 90 Hz tazeleme oranı ile sunuyor. Ayrıca Honor 30 Pro'nun ekranındaki delik biraz daha geniş ve bu delikte, 32 MP çözünürlüğündeki ana ön kameraya ek olarak 8 MP çözünürlük sunan geniş açılı kamera görebiliyoruz.

Kirin 990 işlemciden güç alan Honor 30 Pro, gücünü Kirin 990'dan alıyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip olan telefon, 128 GB ya da 256 GB depolama alanı seçenekleri ile satın alınabiliyor. Yine 5G ve NFC desteğine sahip olan telefon, bu kez Wi-Fi 6+ desteğiyle karşımıza çıkıyor. 4.000 mAh bataryası bulunan telefon, 40 watt hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor.

Honor 30 Pro'nun arka kısmına baktığımız zaman bizleri, 40 MP çözünürlük sunan Sony IMX600 karşılıyor. 50x dijital, 10x hibrit ve 5x optik yakınlaştırma yapan telefoto kameraya sahip olan telefon, 16 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kameraya ve çift OIS desteğine de sahip. Honor 30 Pro, kamera özellikleri ile ön plana çıkmayı başaracak gibi görünüyor.

Honor 30 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ çözünürlük, 90 Hz

İşlemci: Kirin 990

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Arka Kamera: 40 MP + 16 MP + telefoto + OIS

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6+, NFC

Batarya: 4.000 mAh (40 watt hızlı şarj desteği)

Honor 30 Pro fiyatı

8 GB RAM + 128 GB - 566 dolar (yaklaşık 3.885 TL + vergiler)

+ vergiler) 8 GB RAM + 256 GB - 623 dolar (yaklaşık 4.280 TL + vergiler)

Honor 30 Pro+

Honor 30 Pro+ da tıpkı Honor 30 Pro gibi 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ OLED ekrana sahip. Ayrıca bu telefonda da yine 32 MP ve 8 MP'lik iki kameradan oluşan ön kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Kirin 990 işlemciden güç alan telefon, 8 GB ve 12 GB'lik versiyonlara sahip. Honor, yeni serisindeki en üst seviye telefonunda sadece 256 GB depolama alanını tercih etmiş durumda.

Şirket, Honor 30 Pro+ modelinde 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX700 sensör kullanıyor. Telefonun diğer kamera özellikleri ise Honor 30 Pro'dan herhangi bir farka sahip değil. Tüketiciler, bu telefonda da 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacaklar ve bu batarya, 40 watt kablolu hızlı şarj desteğinin yanı sıra 27 watt hızlı kablosuz şarj desteği sağlayacak.

Honor 30 Pro+ teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ çözünürlük, 90 Hz

İşlemci: Kirin 990

RAM: 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 256 GB

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + telefoto + OIS

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6+, NFC

Batarya: 4.000 mAh (40 watt kablolu hızlı şarj + 27 watt kablosuz hızlı şarj)

Honor 30 Pro+ fiyatı