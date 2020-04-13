Honor 30 Pro+ Modelinin Fiyatları Ortaya Çıktı

Honor, bu hafta içerisinde 30 serisi akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Şirket, duyuruda 3 farklı modelin tanıtımını yapacak. İşte bu modeller arasında muhtemelen en üst donanım özelliklerine sahip olan modelin fiyatı ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor; Honor 30 ve Honor 30 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarını 15 Nisan’da duyuracak. Bu iki telefona ek olarak Honor 30 Pro+ modelinin çıkacağı da söyleniyor.

Weibo’da paylaşılan yeni bir posterde Honor 30 Pro+’ın üç farklı varyantının fiyatları ortaya çıktı. Posterden de görülebileceği üzere Honor 30 Pro+’ın üç farklı RAM ve dâhili depolamaya sahip varyantı bulunuyor. Gelin bu cihazların fiyatlarına yakından bakalım.

Honor 30 Pro+’ın fiyatları:

En temel model olan 8 GB RAM / 128 GB dâhili depolamalı versiyonunun fiyatı 4.999 yuan (4.813 TL). İkinci model, 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip. Bu varyantın fiyatı, 5.399 yuan (5.198 TL). En üst seviye modelse 12 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip ve bu varyantın fiyatı 5.799 yuan (5.584 TL). Türk Lirası olarak verilen fiyatların güncel kur üzerinden vergiler dâhil edilmeden hesaplandığını ekleyelim.

Huawei’nin alt markası Honor’ın 30 serisi akıllı telefonları Huawei’nin P40, P40 Pro ve P40 Pro+ modellerini içerisinde barındıran P40 serisine benzerlik gösteriyor. P40 Pro+, Huawei’nin 5 arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu olmuştu.

Ortaya çıkan posterden cihazın donanım özelliklerine dair de birkaç bilgiyi öğrenebiliyoruz. Honor P30 Pro+; Kirin 990 5G yonga setine, 50 MP Super-Sensing teknolojisiyle gelecek kameraya ve AMOLED ekrana sahip olacak.

Cihazın 8 GB RAM / 128 GB dâhili depolama ve 8 GB RAM / 256 GB dâhili depolama varyantları 21 Nisan’da; 12 GB RAM / 256 GB dâhili depolama varyantıysa mayıs ayında çıkacak. Şirket, Honor 30 serisinin isimlerini henüz resmi olarak duyurmadı. Ayrıca Honor 30’un şirketin Kirin 985 5G yonga setine sahip olacak olan ilk telefonu olacağı da söylentiler arasında bulunuyor.