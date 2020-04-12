Honor 30 Pro+'ın Süper Hızlı Odaklanma Özelliği

Huawei’nin alt markası olan Honor’un yeni Honor 30 serisini piyasaya sürmesine çok az bir süre kaldı. Şirket de çıkışa çok az bir gün kala Honor 30 Pro+’ın kamerasının gücünü gösteren bir paylaşım yaptı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, çıkardığı telefonlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şirket, bu başarısını Honor 30 serisiyle, özellikle de kamera özellikleriyle tekrarlayacak gibi duruyor.

Honor 30 serisi, süper hızlı odaklanmaya sahip olmasıyla kamerasının gücünü gösterse de ayrıca fotoğraf tarafında da önemli gelişmeler kaydediyor. Şirketin başkan yardımcısı Honor 30 pro+ ile çekilmiş fotoğrafları Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaştı.

Honor 30 Pro+ kamera

Yukarıdan görebildiğiniz bu fotoğrafla birlikte Honor 30 Pro+ kamerasından ilk örneği görmüş olduk. Fotoğrafla ilgili genel izlenimin dikkate değer olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca şirket tarafından paylaşılan ve cihazın kamerasının gücünü gösteren tek şey de bu değil. Şirket, Honor 30 Pro+’ın videolardaki süper hızlı odaklanma özelliğini de takipçileriyle paylaştı.

Honor başkan yardımcısı, objenin hareketli olduğu durumlarda o hareketi yakalamanın oldukça zorlaştığını dile getiriyor. Özellikle hayvan videoları çekmek oldukça zor olabiliyor. Topu yakalamak için zıplayan köpek örneğinde olduğu gibi hayvanların hareketleri yakalamak için doğru, hızlı odaklanma yeteneklerine ve güçlü grafik işleme özelliklerine gereksinim duyuluyor.

Honor 30 serisinde X-axis Linear motor, ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüksek yenileme hızı, çift hoparlör gibi birçok özellik yer alacak. Honor Başkanı Zhao Ming, Honor 30 serisinin Honor 8’den sonra klasik bir amiral gemisi olacağını ifade etti.

Tabii tüm bunları düşününce cihazın konfigürasyon ve fiyat performansının tatmin edici olacağı tahmin ediliyor. Ortaya çıkan bazı haberlere göre Honor 30 Pro / 30 Pro+; 6,57 inç, BOE / Visinox, 90 Hz, kıvrımlı OLED ekran kullanacak. Ekran çözünürlüğü 2340 x 1080 olan cihaz, 27 W kablosuz hızlı şarjı de destekleyecek.