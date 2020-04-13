Honor 30'un Kamera Kalitesini Gösteren Örnek Görüntüler

Honor, yeni Honor 30 serisi telefonlarının kamera özelliklerini ortaya koyan örnek görüntüler paylaştı. Amiral gemisi Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro+, kamera tarafında büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.

Huawei'nin alt markası Honor, 15 Nisan'da Honor 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtmayı planlıyor. Honor 30 ailesinin kameralarıyla öne çıkan Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro+ adında üç farklı modelle gelmesi bekleniyor.

Honor, lansmana iki gün kala Weibo sayfasında yeni telefonlarının kamera örneklerini paylaştı. Honor 30 serisi, kullanıcılara 1920 fps yavaş çekim, ultra hızlı odaklama, 60 fps'de 4K video kaydı ve X ekseni sabitleme ile AIS (AI Image Stabilization) gibi özellikler sunacak.

Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro ile çekilen görüntüler

Honor 30 Pro'nun kamerasıyla 60 fps'de 4K çözünürlüklü görüntüler, doğadaki renklere ve hareketliliğe odaklanıyor. Ayrıca drone ile çekilen görüntülerde yapay zeka destekli görüntü odaklamanın etkili bir şekilde çalıştığı da gösteriliyor.

Honor 30 Pro+ ve ultra hızlı odaklama

Honor, yukarıda görebileceğiniz üzere amiral gemisi cihazlarının en güçlü üyesi olan Honor 30 Pro+'ın ultra hızlı odaklama özelliğini öne çıkaran bir fotoğraf da yayınladı. Şirket, hayvanların çekilmesi en zor sahneleri ortaya koyduğunu ve akıllı telefon kameralarını odaklanma noktasında zorladığını öne sürdü.

Honor 30 Pro+ ultra hızlı odaklama özelliğiyle doğru ve hızlı odaklama yeteneklerini, güçlü grafik işleme yetenekleriyle birleştiriyor. Paylaşımda teknik özelliklere dair detaylar verilmese de, amiral gemisi modelin Kirin 990 yonga setini kullanacağı düşünülüyor.

Honor 30 Pro ile saniyede 1920 kare ağır çekim

Honor, 1920 fps ağır çekim özelliğinin iyi videolar çekmek için 60 fps'de 4K kayıt ve AIS görüntü sabitleme ile birlikte öne çıkan bir özellik olduğunu belirtti. Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro+ bu ağır çekim özelliğine sahip olan ve oyun odaklı olmayan ilk akıllı telefon olacak. Şu anda Vivo iQOO Pro ailesi, Black Shark 3 serisinin yanı sıra Nubia Red Magic 5G gibi telefonlar bu kalitede ağır çekim videolar çekebiliyor.