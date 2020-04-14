Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 8 serisi akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen tanıtımda cihazların hem özellikleri hem de fiyatları açıklandı.

OnePlus’ın sürekli hakkında söylentiler çıkan 2020 model akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro en nihayetinde bugün tanıtıldı ancak bu haberimizde serinin nispeten ucuz olan telefonu OnePlus 8’e odaklanacağız.

OnePlus 8 Pro'dan daha bütçe dostu bir fiyatla piyasaya sürülecek olan OnePlus 8, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Gelin OnePlus'ın yeni amiral gemisi cihazı OnePlus 8'i daha yakından tanıyalım.

OnePlus 8 nasıl bir telefon?

Cihaz, tıpkı Pro versiyonunda olduğu gibi Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alıyor. Şirket, geçtiğimiz sene çıkardığı OnePlus 7 Pro’da 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanmıştı; bu sene OnePlus 8’de 6,55 inç 90 Hz’lik bir ekran kullanıyor. OnePlus 8 Pro’daysa 120 Hz’lik bir ekran yer alıyor.

OnePlus 8 Pro’nun arka tarafında dört kamera yer alırken OnePlus 8’de üç kamera bulunuyor. Cihazın arka tarafında yer alan üçlü kamera sistemi şöyle; 48 MP ana sensör, 16 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP makro lens.

Cihazın iç donanımında da bazı büyük değişiklikler bulunuyor. Cihazın bellek seçenekleri arasında 12 GB LPDDR5 RAM yer alıyor. Ayrıca 256 GB UFS 3.0 dâhili depolama seçeneğinin yanı sıra Wi-Fi 6 desteği de bulunuyor. OnePlus, bu sene kullanıcılarına 30 W ‘Warp Charge’ özelliğini de sunmaya başlıyor.

Serinin her iki cihazı da Siyah, Mavi ve Yeşil renk seçenekleriyle birlikte geliyor ancak OnePlus 8 için ayrıca 'Interstellar Glow' renk seçeneği de bulunuyor. Bu seçenekte arka taraftaki renkler özel bir kaplamada karıştırılıyor. İki cihaz arasındaki bu renk seçeneği haricindeki bir diğer farksa OnePlus 8’de hızlı şarj ve IP68 desteklerinin olmaması.

OnePlus 8 özellikleri:

Ekran: 6,55 inç, 90 Hz ekran yenileme hızı

6,55 inç, 90 Hz ekran yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 8 GB / 12 GB RAM

8 GB / 12 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı sensör + 2 MP makro lens

48 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı sensör + 2 MP makro lens Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Siyah, Mavi, Yeşil, Interstellar Glow

Siyah, Mavi, Yeşil, Interstellar Glow Ağırlık: 180 gram

OnePlus 8 tanıtım tarihi ve fiyatı:

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, ABD’de 29 Nisan’da Avrupa’daysa 21 Nisan’da satışa sunulacak. OnePlus 8’in iki varyantının fiyatlandırması şu şekilde;